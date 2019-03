Spoiler Il Paradiso delle signore | Umberto concede un prestito ad Antonio

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) La soap opera 'Il' continua a tenere alta la concentrazione del pubblico che segue in televisione le vicende dei protagonisti. Glidegli appuntamenti in onda in televisione da lunedì 1 fino a venerdì 5 aprile fanno notare che Riccardo farà ritorno a casa. Il giovane Guarnieri racconterà alla sorella la propria versione dei fatti, mentre Adelaide vorrà organizzare una festa speciale per il nipote. L'evento si terrà al circolo: per l'occasione Gabriella accetterà di trascorrere la giornata in compagnia di uno dei fan. Riccardo si impegnerà in prima persona per far ritornare la pace tra Lisa e Marta, proponendo per tale ragione un incontro con Vittorio. Nicoletta confiderà a Federico di essere contenta per il ritorno del giovane Guarnieri, questo ovviamente dopo aver vissuto degli attimi di preoccupazione per via della situazione vigente. Marta non nasconderà ...

