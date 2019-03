Scuolabus incendiato | per il Gip |  Sy ha simulato problemi psichici e resta in carcere

agi

(Di sabato 23 marzo 2019) Il gip di Milano, Tommaso Perna, ha convalidato l'arresto di Ousseynou Sy, l'uomo che il 20 marzo scorso ha dirottato un bus con a bordo una scolaresca di Crema e poi gli ha dato fuoco. L'atto di convalida è stato depositato stamattina: il magistrato ha disposto la custodia cautelare neldi San Vittore. Il gip ha confermato le accuse di strage, incendio, sequestro di persona e resistenza con finalità di terrorismo.Durante l'interrogatorio di ieri, Ousseynou Sy, il dirottatore dellodi Crema "da una parte, ha confermato quanto dichiarato in precedenza", ovvero di avere compiuto il gesto per vendicare i bambini morti nel Mediterraneo. "Dall'altra, non senza una certa abilità, ha tentato di fornire un quadro in qualche misura viziato da una sorta di pregiudizio di natura psichica". Lo scrive nell'udienza di convalida dell'arresto il ...

