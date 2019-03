Sci Alpinismo – Simone Origone | “finchè le ginocchia reggono continuerò a provarci”

Sci Alpinismo – De Silvestro 3ª nell’individuale a Disentis : tris azzurro anche nella gara juniors con Rossi e i fratelli Guichardaz : Alba De Silvestro ancora sul podio: 3ª nell’individuale a Disentis. Tripletta azzurra nella gara juniores: Rossi batte i fratelli Guichardaz e va in testa alla coppa Non solo Antonioli e compagni, a Disentis, nella penultima tappa di Coppa del mondo di sci Alpinismo, l’Italia ha fatto festa un po’ ovunque. Alba De Silvestro festeggia il quarto podio stagionale nella gara senior femminile dietro le francesi Axelle Gachet ...

Sci Alpinismo – Favolosa tripletta azzurra a Disentis : Antonioli trionfa nell’individuale : Antonioli trionfa nell’individuale a Disentis e torna leader in Coppa del Mondo: che tripletta con Boscacci ed Eydallin, Magnini re tra gli espoir Uno, due, tre, quattro, cinque. Come le dita di una mano, utile a togliersi il cappello e inchinarsi davanti a quest’Italia. Non c’era bisogno di un’ulteriore dimostrazione di forza, ma i ragazzi della Nazionale di sci alpinismo hanno voluto darla comunque e a ...

L'Italia campione del mondo nella Staffetta dello Scialpinismo : E anche senza Damiano Lenzi - out per una caduta nell'Individuale e primo uomo nella storia ad aver vinto classifica di Coppa del mondo e de La Grande Course, che raggruppa le grandi classiche, nello ...

L'Italia campione del mondo nella Staffetta dello Scialpinismo : La medaglia d'oro in Staffetta è arrivata a certificare il dominio italiano. Oggi è L'Italia il movimento numero uno al mondo dello scialpinismo. A Villars-sur-Ollon, in Svizzera, gli azzurri hanno vi

Italia oro ai Mondiali di Scialpinismo : La squadra Italiana di scialpinismo è campione del mondo. Nella prova di staffetta maschile ai Mondiali di Villars, Svizzera, gli azzurri - Robert Antonioli, Michele Boscacci, Nadir Maguet e Nicolò Ernesto Canclini - hanno vinto la medaglia d'oro, ...

Sci Alpinismo - Mondiali 2019 : Italia d’oro nella staffetta maschile! Quarte le donne - arriva l’argento dalla staffetta mista giovanile : Chiusura col botto per l’Italia ai Mondiali di sci alpinismo: nell’ultima giornata di gare a Villars arrivano l’oro nella staffetta maschile e l’argento nella staffetta mista giovani. Peccato per la staffetta femminile, che arriva al quarto posto, terminando ai piedi del podio. L’Italia chiude così con otto medaglie a livello senior. Di seguito podi e piazzamenti dell’Italia nelle tre gare di giornata: Ordine ...

Scialpinismo : Maguet cmapione del mondo con la staffetta azzurra : L'Italia è campione del mondo. Nella staffetta maschile che ha chiuso la rassegna iridata di Villars, gli azzurri hanno vinto la medaglia d'oro della staffetta maschile, portando così a otto il numero di podi complessivi ...

Sci Alpinismo - Mondiali 2019 : Italia d’argento nelle Team Race! Secondo gradino del podio per Antonioli-Boscacci e per De Silvestro-Murada : Sono arrivate altre tre medaglie per la spedizione azzurra nella penultima giornata di gare a Villars-sur-Ollon, in Svizzera, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di sci alpinismo 2019. Nella Team Race, una spettacolare prova a coppie riservata alla categoria senior ma nella quale possono gareggiare anche gli espoir, l’Italia ha conquistato la medaglia d’argento sia in campo maschile, dove è arrivato anche il bronzo a ...

Sci Alpinismo - Mondiali 2019 : terza medaglia per Robert Antonioli - argento nella Vertical Race! Giulia Murada ancora d’oro tra le espoir : terza giornata di gare per la Nazionale italiana ai Mondiali di Sci alpinismo 2019 in corso a Villars sur Ollon, in Svizzera. La spedizione azzurra ha vissuto un’altra giornata da protagonista raccogliendo sette medaglie complessive nella Vertical Race (un oro, quattro argenti e due bronzi). Il risultato più prestigioso è stato senza dubbio la vittoria di Giulia Murada tra le espoir, ma ancora una volta ha brillato anche il talento di ...

Alpinismo. Nardi e quella lunga Scia di caduti dalla 'scala dei sogni' : ... anche Lorenzo Mazzoleni , giovane ma già affermato membro dei Ragni della Grignetta , sodalizio alpinistico di Lecco, che ha portato il vessillo della città sulle vette di tutto il mondo. Patagonia ...

Mondiali di Scialpinismo - Sebastien Guichardaz argento Juniores Aosta - A Villars-sur-Ollon è grande Italia nell'individuale. Il cognein è ... : L'Italia detta ancora legge ai Campionati Mondiali di scialpinismo di Villars-sur-Ollon, in Svizzera, dove Robert Antonioli e Michele Boscacci hanno conquistato una straordinaria doppietta nell'...

Mondiali di Sci Alpinismo - Rossi fa il bis : l’azzurro campione junior anche nell’individuale : Mondiali: Rossi campione junior anche nell’individuale, argento a Sebastien Guichardaz. Medaglie per Bertolina e Baldini Non è un signor Rossi come tanti. Giovanni, atleta junior della Nazionale italiana di sci Alpinismo, è un talento straordinario capace di conquistare la medaglia d’oro ai Mondiali di categoria due giorni fa nella sprint e di fare altrettanto nell’individuale, un format completamente diverso. Il ...

Mondiali di Sci Alpinismo - doppietta italiana nella gara senior maschile : Antonioli e Boscacci davanti a tutti : doppietta italiana nella gara senior maschile, con il trionfo di Robert Antonioli e il secondo posto di Michele Boscacci Villars si colora d’azzurro. Nell’individuale valida per i Mondiali di sci Alpinismo, arriva una magnifica doppietta italiana nella gara senior maschile, con il trionfo di Robert Antonioli e il secondo posto di Michele Boscacci. I due, del resto, si erano già dimostrati i migliori nel format in Coppa del ...

Sci Alpinismo - Mondiali 2019 : Italia dominante nelle Individuali! Robert Antonioli in trionfo davanti a Michele Boscacci - Alba De Silvestro argento! : Giornata trionfale per la Nazionale Italiana ai Mondiali di sci alpinismo 2019 in corso a Villars sur Ollon, in Svizzera. nelle Individual Race in programma oggi gli azzurri hanno dominato sia tra i senior sia a livello giovanile raccogliendo un bottino complessivo di dieci medaglie (quattro ori, quattro argenti e due bronzi). Robert Antonioli ha trionfato nella categoria senior, mentre Davide Magnini e Giulia Murada hanno completato una ...