Salvini stanco di Conte | Il premier fa il fenomeno

“Stanco dei troppi No - la pazienza è finita”. Salvini valuta la rottura : Cresce il pessimismo nella Lega. «I bandi per la Tav non devono essere sospesi. Nessun ministro della Lega metterà la sua firma allo stop dei cantieri. troppi No possono mettere in crisi il governo». Matteo Salvini non intende fare passi indietro, non accetta che il Consiglio dei ministri si riunisca per dire ai rappresentanti italiani della T...