Meteo | al via un week-end da piena primavera Temperature oltre 20°C su tante regioni

Al via la Primavera Meteorologica : Oggi 1° Marzo ha inizio la Primavera Meteorologica che avrà fine il 31 Maggio. Per quanto riguarda l’inizio di quella astronomica bisognerà attendere il 20 Marzo. Ma vediamo un po’ le caratteristiche della Primavera visto che abbiamo notato la molta confusione nei social. Inanzitutto la Primavera non è ne l’emblema delle giornate calde ne di quelle soleggiate. Anzi per il Centro-nord italiano questa stagione è tra le ...

Meteo - proviamo il metodo delle "Calende" riscoperto dall'antropologa in Valle Pesio : ... è comunque una bella occasione per andare a cercare di Valle in Valle quei pochi, pochissimi "Bernacca" che ancora esistono con i loro proverbi d'antica saggezza, se non di vera scienza! Provare per ...

Meteo Carnevale Viareggio : Carnevale di Viareggio – Dopo che il primo corso mascherato 2019 ha visto un po di pioggia, la giornata di Domenica 17 Febbraio, sarà migliore grazie all’Alta Pressione che garantirà tempo stabile. Il secondo Corso Mascherato inizierà alle ore 15:00 con il tradizionale triplice colpo di cannone darà il via alla sfilata. Sui Viali a Mare si potranno ammirare 9 carri di prima categoria, 5 di seconda, 9 mascherate in gruppo, 8 ...

Meteo Carnevale Viareggio : Sabato 9 Febbraio prenderà il via l’edizione 2019 del Carnevale di Viareggio. Al mattino dalle 11:00 prenderà il via la cerimonia d’apertura, con la sfilata dei Carri in miniatura dell’Associazione Carri in Miniatura. Alle ore 16:00 con il classico triplice colpo di cannone avrà inizio il primo Corso Mascherato. Sfileranno sui Viali a Mare: 9 carri di prima categoria, 5 di seconda, 9 mascherate in gruppo, 8 maschere ...

Ambiente - Firenze : “Aria migliore per il Meteo - non per la tramvia” : “Sono il vento e la pioggia a salvarci: abbiamo fatto il conto dei giorni del 2017 e del 2018 che presentano condizioni atmosferiche non adatte alla formazione di alte concentrazioni di pm10 nell’aria di Firenze, e i dati sono chiari: dare il merito alla tramvia del miglioramento della qualità dell’aria – dice il Consigliere regionale Jacopo Alberti – equivale a raccontarsi le favole. Dati alla mano, ...