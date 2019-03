Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Nel corso del nuovo appuntamento televisivo di "da me", il conduttore Massimoha rilasciato diverse dichiarazioni in merito alla sua lunga carriera di giornalista ed opinionista televisivo, e anche a proposito di un suo conto lasciato in sospeso conL'sudiCaterina Balivo ha incalzato Massimochiedendogli delucidazioni in merito alla querelle social che lo aveva visto un anno fa schierato pubblicamente contro. Il conduttore ha chiarito la sua posizione, ma i due protagonisti della battaglia social in questione, a quanto pare, non avrebbero ancora fatto pace: "Alla sua età non dovrebbe seguire idel pubblico più, ma fare anche cose più importanti", queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni che ha rilasciato il conduttore sul conto della cantante italiana, conosciuta anche nel ...

granato_serena : A 'Vieni da me' l'affondo di Bernardini su Laura Pausini: 'Segue i gusti più bassi' -