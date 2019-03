Tempesta geomagnetica in arrivo sulla Terra | l’Aurora Boreale potrebbe essere visibile

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019)scenderà insolitamente verso sud nel corso del weekend del 23-24 marzo epersino dal Regno Unito. Gli scienziati del Met Office, il servizio meteorologico britannico, dichiarano chepossibile osservare lo spettacolo dal Regno Unito a causa della potente espulsione di massa coronale che si è verificatasuperficie solare.Lo spettacolare show di luci nel cielo, noto come Aurora, è causato dalle collisioni tra le particelle cariche del sole e le particelle gassose contenute nell’atmosfera terrestre. Elettroni e protoni vengono trasportatidai venti solari e la misurazione dell’attività delle macchie solari permette agli scienziati di prevedere quando le aurore avranno la maggiore intensità. Sembra proprio che nel weekend saranno particolarmente luminose.Un portavoce dello Space Weather Operations ...

