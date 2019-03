Tav, Conte: con Macron condiviso metodo

Il tono irritato di"sulla Tav ieri sera era dettato dalla volontà di non farsi coinvolgere" nel dibattito italiano. Così il premieral termine del bilaterale con il presidente francese."Abbiamoun: affideremo ai ministri Toninelli e Borne il compito di aprire la discussione" "Abbiamo parlato anche dei latitanti che sono in Francia eil fatto che i nostri ministri della Giustizia si incontreranno. Io ho chiesto di superare la dottrina Mitterand".(Di venerdì 22 marzo 2019)

