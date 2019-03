sport.tiscali

(Di venerdì 22 marzo 2019) ANSA, - ROMA, 22 MAR - IlMadrid verosimilmente sarà l'assoluto protagonista del prossimo mercato. Ne sono consapevoli anche i media spagnoli che cominciano a snocciolare i nomi di possibili ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Mbappé obiettivo Real,PSG deve far cassa Secondo il quotidiano 'As' attaccante nel mirino del club blanco - ansacalciosport : Mbappé obiettivo Real,PSG deve far cassa. Secondo il quotidiano 'As' attaccante nel mirino del club blanco | #ANSA - pccpla : RT @GoalItalia: In Spagna ne sono certi ???? Il #RealMadrid in estate punterà tutto su #Mbappé ?? -