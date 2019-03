Licenziata per aver ricevuto in dono un po' di frutta | un caso emblematico

Brescia : segretaria Licenziata perché utilizzava Facebook mentre era a lavoro : Succede a Brescia, dove una donna è stata licenziata per avere utilizzato Facebook durante le ore di lavoro. La lotta ai social network all'interno di uffici e luoghi di lavoro va avanti ormai da tempo ed i datori di lavoro cercano sempre più di controllare i movimenti dei propri dipendenti. A finire nei guai, nell'ultimo periodo, è stata una segretaria di uno studio medico che, secondo il suo datore di lavoro, utilizzava troppe volte il noto ...

«Sei troppo grassa per questo posto» : Arianna Licenziata dopo quattro ore di lavoro : quattro ore di lavoro, poi il benservito. «Scusi ma questo posto non fa per lei, non è sufficientemente agile». Detto in termini più diretti, è troppo grassa. A incassare il mortificante licenziamento è una ventottenne lodigiana, Arianna Marchi, alla quale a fine turno del primo giorno di lavoro è stato detto di non tornare più. Il sovrappeso, secondo uno dei responsabili della catena in cui era stata assunta come commessa, non le avrebbe ...

"Sei troppo grassa per fare la commessa" : 28enne lodigiana Licenziata dopo 4 ore di lavoro : "Ci perdoni, ma questo lavoro non è adatto a lei, non è abbastanza agile": ecco il benservito riservato ad una giovane commessa di Lodi, licenziata dopo appena quattro ore di lavoro perché ritenuta "troppo grassa". La ventottenne lodigiana, Arianna Marchi, a fine turno del primo giorno di lavoro ha incassato il licenziamento a causa del suo sovrappeso, ritenuto un ostacolo nello svolgimento dei propri compiti nel negozio da ...

Troppo grassa per quel posto da commessa : Licenziata dopo mezza giornata di lavoro : Supera tutte le selezioni ma poi la licenziano perché è Troppo grassa. Ariana Marchi, una ragazza di 28 anni di Lodi, deve essersi sentita il mondo cadere addosso. quella doccia fredda è arrivata ...

«Sei troppo grassa per questo posto» - commessa Licenziata dopo quattro ore di lavoro : quattro ore di lavoro, poi il benservito. «Scusi ma questo posto non fa per lei, non è sufficientemente agile». Detto in termini più diretti, è troppo grassa. A...