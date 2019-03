Inter | pronto il contratto per Dzeko

Inter - pronto l'assalto al 'nuovo Pogba' del Sochaux : L'Inter continua a monitorare Lucien Agoumé , mediano classe 2002 del Sochaux che in patria è considerato il nuovo Pogba. la società nerazzurra, secondo il Corriere dello Sport , lo segue da tempo e aveva pensato di fare un investimento già la scorsa estate, ma allora le esigenze di mercato erano altre. I contatti con l'entourage del giocatore non si sono mai fermati, ...

Inter - Icardi pronto a rientrare in gruppo : Icardi rientro in gruppo – Si va verso una nuova schiarita nella telenovela Icardi. Domani infatti l’ex capitano dell’Inter, terminata la terapia conservativa per il ginocchio, tornerà ad allenarsi insieme ai compagni per la prima volta dal 13 febbraio scorso. Una mossa che può essere letta come un ulteriore passo avanti verso la conclusione del […] L'articolo Inter, Icardi pronto a rientrare in gruppo è stato realizzato ...

Inter - Esposito è pronto. Il deb da record - tra Gigio - Totti e il no al Psg - : L'idolo è Totti, l'amico "compaesano" gioca in porta al Milan, un fratello lo ha preceduto nel settore giovanile nerazzurro, un altro lo segue. La giovane vita di Sebastiano Esposito, classe 2002, ...

Inter - Icardi sarebbe pronto all'addio : Mauro e Wanda vorrebbero rimanere in Italia : In casa Inter a tenere banco è sempre il caso Mauro Icardi. Il centravanti argentino continua a lavorare a parte e, dunque, sarà sicuramente indisponibile per la gara di domani contro l’Eintracht Francoforte, in programma alle ore 21 allo stadio Meazza. Il giocatore, però, non dovrebbe recuperare neanche per il derby di Milano contro il Milan, in programma domenica alle 20:30. Una situazione di stallo che ha fatto passare in secondo piano ...

Emmers - un lampo a Cremona. Il gioiellino Inter pronto a volare : E con la Serie B torna anche il Red Bull B-Best, il contest proposto da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con Red Bull che premia un vincitore a settimana in base a 5 categorie di merito. ...

Inter - Spalletti fa chiarezza : “caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Inter - Spalletti : 'Perisic torna presto. Icardi? A me ha detto che non è pronto' : Luciano Spalletti , allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte: 'La considerazione va alla prestazione e non al risultato, quando sei dentro certi confronti dentro o fuori anche il primo dei risultati viene ...

Inter - Icardi si riavvicina ai compagni : adesso sarebbe pronto al rientro : Potrebbe avviarsi verso la conclusione il caso Mauro Icardi in casa Inter. Il centravanti argentino ieri ha incontrato l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, in compagnia della moglie e agente, Wanda Nara. Un incontro cordiale, come specificato nel comunicato diramato dalla società, che sembra aver portato a quello che tutti si auspicavano. L'attaccante di Rosario, infatti, potrebbe tornare in gruppo già domani ed essere convocato per la ...

Inter - Mauro Icardi pronto a tornare : nel mirino il derby - ma prima il faccia a faccia coi compagni : Mauro Icardi potrebbe tornare ad allenarsi con l’Inter nelle prossime ore dopo la lunga querelle che lo ha visto protagonista In casa Inter sembra poter presto tornare il sereno. E’ un po’ presto ancora per cantare vittoria, ma attorno a Mauro Icardi sembra che le cose si stiano pian piano sistemando, quantomeno per quanto concerne la società. Dopo il faccia a faccia di ieri tra il calciatore, Marotta e l’agente ...

Inter - spallata del Real Madrid a United e Chelsea : sarebbe pronto l'affondo per Icardi : Il giocatore che infiammerà la prossima sessione di calciomercato sarà sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in rotta con l'Inter e la frattura non sembra essere sanabile. Anche nel faccia a faccia avuto ieri con il tecnico Luciano Spalletti l'attaccante ha riferito di sentire ancora dolore e di non essere pronto a tornare in campo, tirandosi indietro per l'andata degli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte, in programma ...

Inter - Keita pronto al rientro : Keita Baldé è sempre più vicino al rientro. Stando alla Gazzetta dello Sport , l'attaccante senegalese dell' Inter - assente dallo scorso 15 gennaio, si aggregherà oggi al gruppo e potrebbe essere convocato per la sfida d'andata contro l' Eintracht Francoforte , in ...

Milan-Sassuolo in tv : dove vedere la diretta - Gattuso pronto al sorpasso Inter : De Zerbi Milan-Sassuolo in diretta tv e streaming: telecronisti Milan-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 251, satellite e ...