Atl Montecompatri | Longo | «Errori arbitrali grossi | ma anche noi abbiamo colpe»

Atl. Montecompatri (calcio - III cat.) - Longo : “Errori arbitrali grossi - ma anche noi abbiamo colpe” : Roma – Non riesce a spiccare il volo la Terza categoria dell’Atletico Montecompatri. La squadra di mister Daniele Nardi, dopo la bella vittoria esterna di Valmontone, non ha saputo sfruttare il fattore campo (ancora una volta) e non è riuscito ad andare oltre l’1-1 nel derby contro lo Gemit Monteporzio. “Non siamo riusciti a concretizzare come dovevamo la nostra chiara superiorità – dice il portiere classe 1994 Andrea Longo – Non sono ...

Atletico Montecompatri (calcio - III cat.) - Zanotti : “Gli obiettivi erano altri - ma non molliamo” : Roma – L’Atletico Montecompatri si è dovuto inchinare alla praticità del Don Dino Puglisi, seconda forza del girone B di Terza categoria. La squadra di Nettuno si è imposta 2-0 in terra castellana e ha frenato la voglia di rincorsa del gruppo di mister Daniele Nardi verso le prime posizioni. “La partita è stata abbastanza equilibrata nel primo tempo, ma purtroppo a causa di una disattenzione siamo andati in svantaggio a una decina di ...

Atletico Montecompatri (calcio - III cat.) - Verginelli : «Dobbiamo dare tutti qualcosa in più» : Roma – Un’altra partita condizionata da episodi arbitrali poco fortunati per l’Atletico Montecompatri che nel match di sabato scorso sul campo del San Michele (attuale terzo della classe) ha incassato un bruciante 3-1. «Il primo tempo è cominciato in maniera nervosa ed è proseguito senza grosse emozioni – racconta il centrocampista offensivo classe 1988 Alessandro Verginelli – L’occasione migliore, però, l’abbiamo avuta noi con un tiro di Bordi ...

Atletico Montecompatri (calcio - III cat.) - Bordi : «La goleada col Montelanico? Ci voleva proprio» : Roma – L’Atletico Montecompatri si è “sfogato”. La squadra di mister Daniele Nardi, che milita nella Terza categoria, ha vinto con un tennistico 6-0 il match casalingo contro il Montelanico. «Una goleada che ci voleva» sorride Francesco Bordi, esterno offensivo classe 1989 (ma autentico jolly della formazione castellana) che è stato uno dei sei autori diversi delle marcature dei padroni di casa assieme a Veglianti, Moroncelli, Alessio ...

Atletico Montecompatri (calcio - III cat.) - Veglianti è sicuro : «Finiremo tra le prime cinque» : Roma – Dopo l’impresa sul campo dell’Atletico Torres secondo della classe, l’Atletico Montecompatri non riesce a prendere un altro “scalpo di prestigio”. A Marino, nell’ennesima trasferta dell’ultimo periodo, la capolista Lucky Junior si è imposta per 3-1 sulla squadra di mister Daniele Nardi. «Avremmo voluto giocarcela meglio, ma quando giochi contro un avversario di questo valore e alcuni episodi ti girano contro, è difficile riuscire a ...

Atl. Montecompatri (calcio - III cat.) - Nardella e il colpaccio con l’Atletico Torres : «Ci voleva» : Roma – l’Atletico Montecompatri batte finalmente un colpo nel 2019. Ed è un colpo grosso. La squadra di mister Daniele Nardi ha violato il campo dell’Atletico Torres per 2-1: nessuno fino a domenica scorsa era passato sul campo di Torbellamonaca. «Una vittoria che ci voleva perché venivamo da tre partite senza vittorie – dice Fabio Nardella, autore del gol del momentaneo pari – E’ stata una gara dall’elevato tono agonistico, molto tesa. ...