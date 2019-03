Assoluti | Marsaglia concede il bis e vince anche il superG

Campionati Assoluti di Sci Alpino – Vittoria bis per Marsaglia - l’azzurro trionfa anche nel superG : Marsaglia fa doppietta: è campione italiano anche in superG, argento ex aequo a Casse e Paris. Titolo Giovani a Franzoso, Aspiranti a Franzoni. GP Italia: feste di Zazzi e Resinelli Marsaglia concede il bis, in tutti i sensi. L’atleta romano si conferma campione italiano di superG dopo il trionfo della scorsa stagione e soprattutto fa doppietta sulla Vertigine dopo aver già vinto lo “scudetto” nella discesa ventiquattro ...