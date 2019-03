meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Gli effetti vasculoprotettivi del metotrexate, rinascita di untradizionale? È il titolo dell’incontro in programma il 25 marzo alle 15,30 nell’aula Andreoni, palazzina di Malattie infettive in viale San Pietro. L’appuntamento rientra tra le conferenze di Medicina di laboratorio organizzate dalla scuola di specializzazione in Biochimica clinica dell’Università di Sassari e dal Programma assistenziale “Riorganizzazione dei laboratori aziendali” dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.La conferenza vedrà la partecipazione, in qualità di relatore, di Arduino A. Mangoni visiting professor all’Università di Sassari e docente all’Università di Flinders di Adelaide in Australia.A introdurre il tema centrale della conferenza sarà Ciriaco Carru direttore della scuola di specializzazione in Biochimica clinica dell’Università di Sassari e dal Programma assistenziale ...

GiuliaGrilloM5S : #Trasparenza del mercato dei farmaci. È indispensabile pagare il giusto prezzo per un farmaco. Il tema della… - SassariNotizie : Aou Sassari, un farmaco per prevenire i danni vascolari | - FarmaVirtuale : Tracciabilità del farmaco, le nuove modalità per le anagrafiche farmacie -