Trump | ' È ora di riconoscere la sovranità di Israele sul Golan' No russo a mosse

Donald Trump : "È ora di riconoscere la sovranità di Israele sulle alture del Golan" : Per Donald Trump le alture del Golan appartengono a Israele. Su Twitter il presidente degli Stati Uniti scrive: "Dopo 52 anni è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere pienamente la sovranità di Israele sulle alture del Golan, che hanno un'importanza strategica e di sicurezza per lo Stato di Israele e la stabilità della regione"After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel's Sovereignty over ...

Memorandum Italia-Cina - Di Maio : “Usa restano principali alleati. Trump disse America First - io dico Italia First” : “Ho letto che gli Stati Uniti sono preoccupati” per l’intesa Italia-Cina sulla ‘Via della Seta’, ma “non hanno ragione di preoccuparsi perché restano il nostro principale alleato. Anzi: io ho apprezzato a suo tempo Trump quando ha detto ‘America First‘. Allora io dico adesso ‘Italia First’: miriamo a tutelare gli interessi dei nostri imprenditori che vogliono portare il made in italy ...

CALIFORNIA SOSPENDE PENA DI MORTE/ Trump vs moratoria : "affronto a parenti vittime" : CALIFORNIA SOSPENDE PENA di MORTE: Governatore Newsom firma moratoria per l'abolizione delle esecuzioni capitali. Trump, 'affronto a parenti delle vittime'

Usa-Cina - Casa Bianca : Data per vertice Trump-Xi ancora non è fissata - : Il portavoce ha aggiunto che i funzionari statunitensi e cinesi continuano ad impegnarsi in negoziati commerciali. Non è stata fissata alcuna Data per un vertice tra il presidente degli Stati Uniti ...

Huawei - Trump alla Merkel : “Se gli affidate le reti 5G - limiteremo la collaborazione con voi su intelligence” : Cresce la tensione tra Usa e Germania sul fronte delle rete 5G. Il presidente americano Donald Trump, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, ha inviato una lettera ad Angela Merkel dicendo che se i tedeschi intendono aprire le porte a Huawei per la realizzazione delle reti 5G gli Usa sono pronti a limitare la loro collaborazione con la Germania nel campo dell’intelligence. Il testo porta la data di venerdì 8 marzo e la firma ...

Usa - condannato l'ex capo del comitato elettorale di Trump : Paul Manafort, ex capo del comitato elettorale del Presidente Donald Trump, è stato condannato a 3 anni ed 11 mesi di carcere (9 mesi dei quali già scontati) per una serie di reati finanziari. L'inchiesta su Manafort è figlia di quella sull'ingerenza russa nelle ultime elezioni presidenziali. I giudici hanno appurato che Manafort aveva messo in piedi un sistema per depositare su conti esteri milioni di dollari che ha incassato nelle vesti di ...

Vini - case e deodoranti : così il «brand» Trump ha guadagnato più di 4 miliardi in un anno : In un solo anno, il 2013, Donald Trump ha quasi raddoppiato la sua ricchezza personale, passando da 4,6 a 8,7 miliardi di dollari: dodici mesi magici per il futuro presidente degli Stati Uniti, che avrebbe messo in tasca qualcosa come 4,1 miliardi di dollari grazie al suo brand personale (quello con cui vende tra le altre cose Vini, deodoranti e complessi residenziali)...

Quasi tutti nel mondo di Donald Trump sono diventati un potenziale testimone. I democratici della Camera stanno stendendo una vasta rete mentre aumentano le loro indagini in profondi tratti della vita personale, economica e politica del Presidente, con una richiesta

Trump incolpa ancora una volta la FED : Possiamo aspettarci un cambiamento di rotta per quanto riguarda l'economia del Regno Unito, mentre il sentiment continuerà a sostenere una certa incertezza nei confronti della Brexit. TradinGo ! Il ...

Kona : Kim e Trump si vedranno ancora : 04.22 Kim e Trump si sono promessi di incontrarsi ancora malgrado l'esito del summit di Hanoi, la KCNA riporta che hanno concordato di continuare a discutere i "miglioramenti significativi"dei legami valutando il loro secondo vertice una "buona occasione" per radicare la fiducia e rafforzare le relazioni e che si rivedranno per "discussioni produttive" Il dispaccio non parla del mancato accordo,ma ribadisce l'impegno a "stretti contatti per la ...

Trump - Kim ignorava sorte Warmbier : PECHINO, 28 FEB - Il presidente Usa Donald Trump ha espresso rammarico per la fine dello studente Usa di 22 anni Otto Warmbier, detenuto in Corea del Nord per 17 mesi e morto pochi giorni dopo essere ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : niente accordo Kim-Trump - 28 febbraio 2019 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: niente accordo fra Kim Jong-un e Donald Trump dopo il summit di ieri ad Hanoi, in Vietnam, 28 febbraio 2019,