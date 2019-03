Tacconi | Buffon dovrebbe ritirarsi Sesso prima della gare? Noi pieni di donne

Stefano Tacconi : “Se avessi giocato io a Italia 90' avremmo vinto il Mondiale. Per Buffon è ora di smettere” : Stefano Tacconi, intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, ha parlato di diversi temi, rilasciando importanti dichiarazioni. Nel dettaglio, l’ex portiere di Juventus e Nazionale Italiana ha rivelato: “Il calcio giocato non mi manca per niente. La solitudine del portiere? E’ una percezione, quello del numero 1 è un ruolo talmente bello che non si è mai solo. E’ stato ...