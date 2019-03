Napoli | è caos Cardarelli | 423 giorni d' attesa per ricovero e intervento in ortopedia

Napoli - è caos a scuola : mamma aggredita dal marito della maestra : Va a scuola per chiedere spiegazioni alla maestra di un presunto atto di violenza fisica perpetrato ai danni del figlio e viene aggredita fisicamente dal marito della docente. È la denuncia di...

Napoli - mense scolastiche nel caos : 'Panini come pietre' : Panini duri come pietre e un timbro anomalo che riporta la data di dieci giorni prima. La refezione scolastica comunale nella Municipalità 10, Fuorigrotta-Bagnoli, sta subendo uno scossone e ...

Caos Napoliservizi - conti in rosso e buste paga dimezzate : La sincerità dell'amministratore unico di Napoliservizi Andrea De Giacomo - che ritiene necessario aderire alla legge Madia e aprire lo stato di crisi per Napoliservizi in quanto...

Napoli - caos e spazzatura davanti alla Curva B : «Lavoro da solo e non ce la faccio» : Una grande discarica a cielo aperto tra il verde e i giardinetti tra piazzale D'Annunzio e via Pirandello. Così si presentano le strade davanti alla Curva B dello stadio San Paolo, i...

Caos Icardi - la famiglia di Maurito vede bene anche il trasferimento a Napoli : Come scrive la Gazzetta dello Sport: 'Nel domani di Maurito c'è un nodo più grosso degli altri. E non è certo il contratto, perché Beppe Marotta s'è impegnato a risolvere la questione. Il problema è che per arrivare a un nuovo ...

Napoli - è caos marcatempo al Cardarelli : problemi per la rilevazione digitale : File, marcatempo che non funzionano e sanitari costretti alla rilevazione manuale delle presenze per non perdere giorni di lavoro. Succede all'ospedale Cardarelli di Napoli dove la rivoluzione ...

Napoli - tentata aggressione ai tifosi dello Zurigo : lacrimogeni e caos : Circa cinquanta tifosi napoletani hanno tentato di aggredire un gruppo di supporter dello Zurigo, giunti in città per assistere allo stadio 'San Paolo' per assistere alla gara di ritorno dei ...

Dottori aggrediti e caos - è disastro guardia medica a Napoli : Guardie mediche, camici bianchi chiamati di notte e nei festivi , il turno scatta dalle 12 di ogni sabato, a casa del paziente. Presenza fissa in ogni distretto per una funzione a metà strada tra l'...

Napoli - il caos passi carrabili : otto su dieci sono irregolari : A Napoli 8 passi carrabili su 10 sono irregolari, tra mancati rinnovi e segnali realizzati e affissi senza alcuna autorizzazione. A far luce sul fenomeno, che comporta una mancata entrata per...

