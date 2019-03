Milano | polizia sequestra beni per oltre un mln a spacciatore di via Padova

Milano : blitz della polizia in Stazione Centrale - 3 arresti : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Tre arresti, 353 persone identificate di cui 210 italiani, 32 cittadini comunitari e 111 stranieri. Questo il bilancio di un blitz compiuto ieri dalla polizia alla Stazione ferroviaria di Milano Centrale. Trentasette gli uomini del compartimento di polizia ferroviaria pe

Milano : inaugurato Comando unico di Polizia locale di Cassina De Pecchi : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Inaugurazione del Comando unico di Polizia locale di Cassina De Pecchi. La struttura è nata attraverso la firma della convenzione tra i sindaci dei Comuni milanesi di Cassina de Pecchi, Pessano e Bussero, per razionalizzare e potenziare i singoli contingenti dei vigili u

Rifiuti : blitz polizia Milano - stroncato traffico illecito - 15 ordinanze cautelari (2) : (AdnKronos) - Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto della Dda Alessandra Dolci, insieme ai sostituti procuratori Silvia Bonardi e Donata Costa, hanno preso le mosse dall’incendio divampato la sera del 14 ottobre 2018 in via Chiasserini, presso lo stabilimento della società Ipb. L’attività

Milano : polizia sospende licenza a due bar : Milano, 23 feb. (AdnKronos) - La polizia ha sospeso la licenza per sette giorni al Bar Milan di San Colombano al Lambro, nel Milanese, e per 15 giorni al Bar Maya di Milano. In particolare nel Bar Maya, in via Novara, gli agenti in diverse occasioni hanno sorpreso avventori pregiudicati e in possess

Milano : polizia ferroviaria “salva” cagnolina a Cadorna : Vagava tra i binari rischiando di finire investita da un treno, probabilmente alla ricerca di cibo. Una cagnolina, probabilmente abbandonata, è stata recuperata ieri dagli agenti della Polfer di Milano Bovisa alla stazione di Milano Cadorna dopo le segnalazioni di alcuni viaggiatori che avevano segnalato la presenza di un cane in banchina. ‘Bambolotta‘, così ribattezzata’ dagli agenti, era impaurita e malnutrita. Dopo averla ...

Milano : controlli polizia e vigili del fuoco - chiuse due sale scommesse : Milano, 19 feb. (AdnKronos) La polizia, in sinergia con i vigili del fuoco, ha effettuato un blitz in due sale scommesse a Milano, all’interno delle quali sono state controllate 41 persone di cui 15 con precedenti di polizia. Gli agenti del Commissariato Comasina hanno effettuato i controlli in via

Milano - incidente piazzale Cadorna - autobus contro auto della polizia : due agenti feriti gravemente : Un mezzo Atm della linea 61 ha urtato due volanti ferme, scagliandole sul marciapiede dove si trovava il gruppo dei poliziotti. Il più grave ha fratture a entrambe le gambe. L’ipotesi più probabile è quella di un malore al volante

Milano - malore per conducente di autobus che sperona auto della polizia : tre agenti feriti : Tre agenti della polizia sono rimasti feriti nel corso di un incidente stradale con un autobus. È successo a Milano, vicino a Piazza Cadorna. Secondo quanto riferito dall’Atm, il mezzo, “forse per un malore del conducente” ha speronato due pattuglie ferme sul ciglio della strada, e una delle vetture è stata scagliata sul marciapiede, travolgendo i tre. Uno degli agenti è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda per ...

Milano - autobus si schianta contro 2 auto della polizia parcheggiate : 3 agenti feriti - 2 sono gravi : Un autobus dell'Atm si è schiantato contro due macchine della polizia in piazzale Cadorna a Milano. Tre agenti sono stati colpiti e sono stati portati in ospedale: due di loro sono in gravi condizioni.

Ventimiglia : recuperato dalla Polizia furgone tedesco rubato a Milano - indagato per ricettazione un afghano : Gli agenti dal Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Genova hanno fermato ieri sera a Ventimiglia, tre afghani tra i 22 e i 26 anni, tutti in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri ...