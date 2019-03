LIVE Biathlon | Sprint femminile Oslo 2019 in DIRETTA | Kuzmina vince | Wierer si difende

oasport

(Di giovedì 21 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale della 7.5 kmdella Coppa del Mondo diin programma sulla pista di, in Norvegia: oggi, giovedì 21 marzo, alle ore 16.30 in gara per l’Italia ci saranno Dorothea, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier.La corsa per la Coppa del Mondodisi appresta infatti a vivere lo scontro finale: Dorotheae Lisa Vittozzi, appaiate in vetta alla classifica generale, devono rintuzzare i disperati assalti delle ultime due avversarie che l’aritmetica tiene ancora in vita, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland e la slovacca AnastasiyaPer eliminare dalla corsa alla Coppa la slovacca serve che nellauna tra Vittozzi egiunga almeno terza, piazzamento che sarebbe sufficiente anche in caso di vittoria di, mentre va detto che in caso di ...

OA_Sport : #LIVE #Biathlon, #Sprint #femminile #Oslo2019 in #DIRETTA: #Wierer vs #Vittozzi, inizia la volata per la #Coppa del… - simonesalvador : Ore 16.30 inizia il duello finale tra @lisa_vittozzi e Dorothea #Wierer per la conquista della Coppa del Mondo di… - janusz241 : RT @neveitalia: Biathlon: Sprint Femminile di Oslo LIVE! Un duello tutto azzurro per la sfera di cristallo #biathlon #biathlon @AleBergomi… -