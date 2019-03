I due nemici delle persone affette da sindrome di Down

agi

(Di giovedì 21 marzo 2019) In occasione della giornata modialedadi, dal mondo della ricerca arriva una richiesta di maggiori fondi per trovare possibili cure tese a migliorare la vitainvece di concentrarsi sulla sola diagnosi prenatale. Insomma meno selezione e meno pregiudizi è il messaggio di questa giornata.In Italia 38 milada trisomia 21 In Italia e nel mondo, secondo le statistiche, in media un bambino ogni 1200 nascite è colpito dalladi, una condizione genetica alla base della più comune forma di disabilità intellettiva su scala globale. Su scala nazionale leda trisomia 21 (numero del cromosoma in più che è alla base della) sono 38 mila, mentre nel mondo sono 6 milioni. Nel contempo i dati raccolti da più fonti indicano una crescente diminuzione di casi dovuti, in gran ...

CALEMANR : RT @Agenzia_Italia: I due nemici delle persone affette da #SindromeDiDown - PierluigiSH : RT @Agenzia_Italia: I due nemici delle persone affette da #SindromeDiDown - Agenzia_Italia : I due nemici delle persone affette da #SindromeDiDown -