Facebook | password in chiaro | stop agli spot discriminanti | flop notizie locali | Facebook

Facebook ha conservato le password di milioni di iscritti senza protezione : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) Ennesima tegola su Facebook per la gestione della privacy. Il social network ha ammesso di aver conservato le password di milioni di utenti senza protezione né crittografia, in un formato che tutti i dipendenti potevano leggere. Facebook ha dichiarato di aver scoperto la falla in un controllo di routine a gennaio. Tuttavia il problema è riuscito a passare indenne decine di altre verifiche, ...