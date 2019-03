È successo in TV – 21 marzo 1999 | Amadeus debutta in Rai con una Festa di classe

blogo

(Di giovedì 21 marzo 2019)Dopo anni trascorsi in Mediaset fra indimenticabili edizioni del Festivalbar e prime serate al gusto di varietà,compie il grande passo per entrare in Viale Mazzini nel. Il suo debutto sulla tv di stato è segnato dadi, un programma ricco di giochi e nostalgia.Trasmesso su Rai 2 (diretta allora da Carlo Freccero) a partire dal 21dagli studi di Cinecittà, il conduttore porta un personaggio maschile e uno femminile dello spettacolo ad incontrare i rispettivi compagni di scuola con la quale insieme sfoglieranno un ipotetico album di ricordi. La vera sorpresa per gli ospiti sta nel fatto che non sanno quali compagni ditroveranno in studio.in TV – 21in Rai con unadipubblicato su TVBlog.it 212019 13:09.

