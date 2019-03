Droga | sequestro beni a pusher a Milano

Roma : 6 arresti e sequestro contanti a seguito controlli antiDroga Tor Bella Monaca : Roma – Nelle ultime 48 ore, a seguito di mirate attivita’ antidroga eseguite a Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri hanno arrestato 6 persone, di cui 5 per spaccio, e sequestrato oltre 100 dosi, tra cocaina, hashish ed eroina, e piu’ di mille euro in contanti. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia, hanno arrestato un 25enne siciliano, a Roma senza una ...

Roma : trovata Droga all’interno di appartamento - 1 arresto e sequestro di hashish : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Prenestina hanno arrestato un Romano di 21 anni, incensurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, a seguito di uno specifico servizio di controllo e pedinamento di noti assuntori di droghe della zona, hanno individuato in un appartamento di via Rovigo d’Istria la possibile casa dello spaccio ed hanno deciso di far scattare un blitz. Nella ...

Roma - primo sequestro in Europa di 'simil fentanyl' - la nuova Droga killer : La droga sintetica che uccide è arrivata, purtroppo, anche in Italia. A scoprirlo sono stati i Carabinieri dei Nas che hanno sequestrato, per la prima volta in Europa, il pericoloso stupefacente ribattezzato 'simil fentanyl'. Si tratta di una sostanza altamente pericolosa per l'organismo, che con soli 25 milligrammi può anche portare alla morte di chi la assume. Secondo quanto riportato dai media nazionali, la droga era contenuta in un plico ...

Messina : blitz antiDroga della Gdf - 5 arresti e sequestro di 5 kg di marijuana : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Messina, a seguito di un blitz, hanno arrestato cinque persone per traffico di sostanze stupefacenti e sequestrato oltre 5 kg di marijuana. I finanzieri, a seguito di alcune perquisizioni domiciliari effettuate nel quar

Maxi sequestro dei Nas - trovata una nuova Droga killer : Economica e letale, è stata scoperta per la prima volta in Europa e ha una struttura simile al sedativo Fentanyl. Venti grammi bastano a confezionare 20mila dosi. Gli investigatori: "Al confronto l'eroina è acqua fresca"

Droga - armi e munizioni trovate in un casolare abbandonato : maxi sequestro a Filadelfia : Filadelfia , Vibo Valentia, - maxi sequestro a Filadelfia nella giornata di ieri, dove in un casolare sono state trovate armi e munizioni dopo serrate perquisizioni nelle campagne della frazione ...

Ragusa - maxi sequestro di Droga : 50 kg di hashish e 1 kg di cocaina : La Polizia di Sta di Ragusa e di Vittoria ha arrestato tre albanesi, tutti pregiudicati, per detenzione di 50 kg di hashish e quasi 1 kg di cocaina

SO : arrestati due trafficanti di Droga - grosso sequestro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Droga - a Genova nuovo maxisequestro dal Sudamerica : Due tonnellate di cocaina purissima, in 1800 panetti scoperti in 60 borsoni neri nei container del porto