Brindisi | frontale sulla Statale | auto si schianta contro un trattore | due morti

Brindisi - frontale sulla strada Statale : auto si schianta contro un trattore : due morti : Due persone sono morte in un grave incidente stradale accaduto in serata tra Ostuni e Montalbano, in provincia di Brindisi. Le vittime sarebbero morte sul colpo dopo l'impatto con un mezzo...

Brindisi - Giuseppe e Alessandra morti nello schianto frontale : tre figli senza più genitori : Una coppia affiatata, tre figli e una vita felice strappata in un attimo. Un destino spietato per i due coniugi di Cellino San Marco in Puglia vittime dell'incidente di ieri mattina sulla strada...