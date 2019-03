Boeing | allarme extra sui 737 Max Ma la Cina ora frena sulle commesse

"Il 737 Max usato pure in Italia". L'allarme sul Boeing "maledetto" : Aerei programmati da un software non perfettamente a conoscenza dei piloti , non sarebbe una teoria ma un reale fatto tanto che la Layonair ha ritenuto di cancellare l'ordine fatto alla Boeing di 200 ...

Il decollo - 6' di volo - l'allarme del pilota - lo schianto in Etiopia : in 157 muoiono sul Boeing per Nairobi : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipitato vicino ad Addis Abeba, in Etiopia: a bordo c’erano 157 persone, tutte morte. Tra queste 8 italiani che erano nel Paese africano per il lavoro con una onlus.