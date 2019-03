Amici 18 | Loredana Bertè in giuria | Costanzo fa una rivelazione

Amici 18 giuria - Costanzo : “Ecco perché Maria ha scelto Loredana Bertè” : Amici 18 giurati Serale: Maurizio Costanzo conferma Loredana Bertè Come già anticipato dal settimanale Chi e dalla stessa Maria De Filippi, Loredana Bertè sarà nella giuria del Serale di Amici 18. A parlarne ora è Maurizio Costanzo che, sulle pagine del settimanale Nuovo, ha spiegato perché la moglie ha fortemente voluto il ritorno della cantante […] L'articolo Amici 18 giuria, Costanzo: “Ecco perché Maria ha scelto Loredana ...

Ufficiale Loredana Bertè al serale di Amici di Maria De Filippi : gli indizi sui direttori artistici e le nuove maglie verdi : Loredana Bertè al serale di Amici di Maria De Filippi, ufficialmente confermata dalla conduttrice nel corso del nuovo appuntamento pomeridiano di sabato 9 marzo. La cantante sarà tra i giudici del serale, in partenza il prossimo 30 marzo. Confermato ufficialmente al sabato anche per quest'anno, ad Amici di Maria De Filippi si procede con l'assegnazione delle maglie verdi che consentiranno a cantanti e ballerini di accedere alla prossima fase del ...

Amici 2019 : Loredana Bertè nella giuria del Serale : Loredana Bertè Loredana Bertè torna nella giuria di Amici. Maria De Filippi, in vista della fase Serale della diciottesima edizione del talent, al via su Canale 5 sabato 30 marzo, ha deciso di arruolare nelle vesti di giurata la cantautrice calabrese. La Bertè tornerà così a sedere tra i giurati di Amici tre anni dopo aver già ricoperto tale ruolo al fianco di Sabrina Ferilli, Anna Oxa e Morgan, nell’edizione vinta dal cantante Sergio ...

Amici Serale 2019 news : Loredana Bertè torna nel programma : news Serale Amici di Maria De Filippi: il ritorno di Loredana Bertè Gradito ritorno ad Amici di Maria De Filippi. Nel Serale della nuova edizione, che inizierà il prossimo sabato 30 marzo su Canale 5, tornerà Loredana Bertè. Un rientro che era nell’aria già da tempo ma che oggi è stato confermato dal settimanale Chi. […] L'articolo Amici Serale 2019 news: Loredana Bertè torna nel programma proviene da Gossip e Tv.

