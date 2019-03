Ubisoft sta sperimentando il fuoco amico inverso in Rainbow Six Siege

Quale sarà il prezzo di Google Stadia? Le parole del CEO di Ubisoft : Solo nella tarda serata di ieri abbiamo assistito all'annuncio di Stadia, il servizio streaming di Google che dai primi dettagli si rivela estremamente ambizioso ma anche avvolto da alcuni inevitabili dubbi.Se dal lato tecnico il Digital Foundry ha già analizzato in dettaglio la proposta di Google, una delle incognite più importanti è quella del prezzo. Quanto costerà utilizzare Stadia e Quale modello utilizzerà? Yves Guillemot, CEO di Ubisoft ...

Far Cry New Dawn protagonista dei nuovi sconti primaverili di Ubisoft : Ubisoft ha dato il via ai suoi saldi primaverili grazie ai quali potrete mettere le mani su ottimi titoli a prezzi decisamente convenienti, almeno se giocate su PC. Come riporta VG247, tra le offerte migliori spunta senza dubbio Far Cry New Dawn, che potrà essere vostro per soli 22,49 euro (in sconto del 50%). Il negozio Ubisoft consente anche di acquistare copie fisiche dei suoi giochi, tuttavia dobbiamo segnalare che gli sconti più appetitosi ...

Su PlayStation Store sconti fino al 70% per i giochi Ubisoft : Arrivano ottime notizie per tutti i possessori di PlayStation e fan di Ubisoft!Infatti, su PlayStation Store sono comparse delle interessantissime offerte dedicate proprio ai titoli targati Ubisoft. Nello specifico, gli sconti arrivano fino al 70% su giochi del calibro di Assassin's Creed Origins, disponibile a 24.99 Euro, For Honor Complete Edition, 49.99 Euro, Assassin's Creed Odyssey, 34.99 Euro e Far Cry 5, 29.99 Euro.Questi sono solo alcuni ...

10 cose da sapere prima di acquistare Far Cry New Dawn - il nuovo titolo di casa Ubisoft : Far Cry New Dawn, in uscita il prossimo 15 febbraio, sarà il primo vero e proprio sequel narrativo di Far Cry 5, ultimo capitolo del franchise Ubisoft. Ad aggiungersi alle novità troviamo l'ambientazione post-apocalittica, mai vista in un capitolo di questo brand. Far Cry New Dawn si presenta quindi molto differente dai suoi predecessori e per questo motivo le sue caratteristiche principali vengono riassunte qui di seguito.

Tra tutti i giochi Ubisoft a base narrativa - la campagna di The Division è stata la più completata : Durante un recente evento il creative director di The Division 2 Julian Gerighty ha svelato un interessante retroscena riguardo il primo The Division, sembra infatti che la campagna del gioco sia stata la più completata rispetto agli altri titoli Ubisoft con base narrativa.Come riporta Videogamer, Gerighty ha aperto il discorso affermando che The Division ha una campagna della considerevole durata di 40 ore e che è stata completata più volte ...