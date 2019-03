Stalking ex moglie | Cipollini a processo

Stalking : minacce e aggressioni all'ex moglie - arrestato a Trapani : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - minacce , violenze e aggressioni alla ex moglie . Con queste accuse la Polizia di Stato di Trapani ha arrestato un uomo, A.M di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi giudiziari, tra i quali spiccano specifici reati riconducibili alla sfera familia

Chiesto rinvio a giudizio per Mario Cipollini per " Stalking e maltrattamenti all'ex moglie" : L'ex campione di cliclismo dovrà presentarsi davanti al gup del tribunale di Lucca il prossimo 20 marzo

Ciclismo - chiesto il rinvio a giudizio per Mario Cipollini. Maltrattamenti e Stalking nei confronti dell’ex moglie : chiesto il rinvio a giudizio per Mario Cipollini. Sara Polino, pm di Lucca, ha chiesto che l’ex ciclista venga processato per Maltrattamenti e stalking nei confronti dell’ex moglie. L’udienza preliminare è stata fissata per il 20 marzo, il celeberrimo velocista è accusato di Maltrattamenti in famiglia (rischia una pena da due a sei anni) e di atti persecutori (6 mesi-4 anni) nei confronti di Sabrina Landucci. Il Campione del ...