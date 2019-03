Per una filosofia del Fantasy a Modica

Equinozio di Primavera 2019 - quando ammirare la SuPerluna : Stasera scatta il primo Equinozio dell'anno: alle 22:58 , per la precisione, ci sarà l' Equinozio di Primavera : il giorno e la notte avranno più o meno la stessa durata nella maggior parte del mondo. ...

Velocità Pericolosa - a Genova i vigili lanciano una nuova offensiva con i telelaser : Posti di controllo non segnalati, molti automobilisti multati. Garassino: «Non servono i cartelli». Le critiche di Assoutenti

Tangenti Per lo stadio della Roma - arrestato il presidente del consiglio comunale dell’M5S : Completamente indifferenti agli arresti del 13 giugno scorso hanno continuato a intascare mazzette. Una nuova bomba giudiziaria deflagra nel Comune di Roma guidato dalla sindaca Virginia Raggi. Il presidente dell’assemblea capitolina, Marcello De Vito, 45 anni, anch’egli del M5S, è stato arrestato questa mattina per corruzione. Insieme a lui è fini...

Una coop degli ex-oPerai Rational e Eaton - si apre una sPeranza dalla Regione : Massa - Attingere dalle risorse messe in campo dalla Regione Toscana per la provincia di Massa-Carrara e finalizzate allo sviluppo industriale, per sostenere l'iniziativa degli ex dipendenti Eaton e ...

Avvocato di una causa Persa : In una "lettera all'Europa", inviata a "vari giornali europei" e pubblicata da Repubblica, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte fra le tante idee generiche e vaghe sul futuro, come ad esempio "...

Arriva la SuPerluna : domani sera lo spettacolo nei cieli - ecco come vederla (anche in streaming) : La Luna più grande dell'anno, l'ultima Superluna piena del 2019, arriverà con l'arrivo della Primavera: dopo quella di febbraio, sarà visibile domani sera,...

Equinozio di Primavera e SuPerluna : la Luna Piena del 21 Marzo e il calcolo della Pasqua cristiana gregoriana : Il 20 Marzo ci porta la prima Luna Piena della nuova stagione primaverile, proprio nel Primo giorno di Primavera 2019. Il momento ufficiale in cui la Luna sarà Piena è alle 21:43 EDT (le 02:43 in Italia). Solo 3 ore e 45 minuti prima (alle 22:58 italiane), scatterà l’Equinozio di Primavera, che segna l’inizio ufficiale della Primavera astronomica. La prima Luna Piena della Primavera è solitamente conosciuta come la Luna Piena Pasquale o Termine ...

Meningite - morta a Varese una ragazza di 24 anni : attivate le procedure di profilassi Per familiari - parenti e amici : Ancora una giovane vita strappata da una sospetta Meningite: una ragazza di 24 anni è morta all'ospedale di Saronno (Varese), dove era stata ricoverata oggi per sospetta Meningite. A...

Primo Appuntamento è una scusa Per raccontarci chi siamo - oltre gli stereotipi : ...

RecuPerato il corpo di Lorenzo Orsetti - morto in Siria combattendo l'Isis. Il padre : "Ora vorremmo una tomba su cui piangerlo" : Il genitore del giovane foreign fighter ucciso mentre combatteva al fianco dei curdi: "Voleva essere sepolto laggiù"

Montante - la relazione dell'Antimafia Sicilia : 'Legalità agitata come una scimitarra Per tagliare le teste dei disobbedienti' : L'ex assessore all'Energia Nicolò Marino , che di professione fa il magistrato, va oltre: 'Lumia dava la veste politica e di copertura anche ragionevole o razionale a delle azioni che erano in palese ...