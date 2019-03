Pamela | scontro in aula | ​ Era già morta | No l' ha accoltellata

ilgiornale

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Dopo le foto choc mostrate in tribunale, sul corpo diva in scena l'ennesimotra la procura e la difesa di Innocent Oseghale, il nigeriano accusato di averla stuprata, uccisa e fatta a pezzi. A parlare davanti alla corte d'Assise di Macerata è Mariano Cingolani, il medico legale che eseguì l'autopsia sul cadavere della 18enne - ritrovato fatto a pezzi in due trolley - e che oggi ha ribadito la sua versione: a uccidere la 18enne romana sono state due coltellate inferte a distanza di un po' di tempo (almeno 15-20 minuti) l'una dall'altra al fegato. Secondo il consulente il coltello trovato in casa dell'imputato "è compatibile" con le coltellate mentre la mannaia trovata "potrebbe essere stata usata nelle procedure di depezzamento".A sostegno di questa ipotesi c'è anche il fatto che "la quantità di stupefacente" rilevata nel corpo della giovane non è "coerente" con una morte ...

