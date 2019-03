Lucia Annibali | l’aggressore le chiede perdono con una lettera

vanityfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019)in aulain aulain aulain aulain aulain aulain aulain aulain aulain aulaDopo sei anni di carcere, nessuna ammissione di colpevolezza e nemmeno un segno di pentimento, Rubin (detto Ago) Talaban, il 37enne di origine albanese che la sera del 16 aprile 2013 sfregiò, ha scritto unaalla sua vittima. Una richiesta di, riportata dal Corriere della Sera.perdonami. Perdona il mio gesto indegno e brutale e perdona me che lo fatto (…) Ho provato ad essere nei tuoi panni e non posso stare più di qualche secondo nei momenti di dolore e di sofferenza causati da me. Che io sia maledetto per sempre (…) Vorrei abbracciarti e stringere le tue mani con le mie. Puoi essere la mia ...

paoloigna1 : Lucia Annibali, l’aggressore chiede perdono. Lei pronta a farlo: «Ma serve più a lui» - GiorgicMazzotta : L'aggressore di Annibali confessa il gesto: 'Perdonami'. Lei accetta: 'Serve più a lui' - sabella_thinkin : 'Se è sincero' dice questa grande donna Perdonare non è soltanto una grazia che si concede agli altri ma soprattutt… -