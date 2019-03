La Giornata Onu e due diverse classifiche Ma qual è la felicità che davvero conta?

È la Giornata mondiale della Felicità - l'Onu : 'È scopo fondamentale dell'umanità' : Si celebra oggi in tutto il mondo la giornata internazionale della Felicit . E se si pensa che possa trattarsi di una iniziativa per cos dire "frivola", cos non visto che a volere questa giornata stata niente di meno che l'Onu ...

Oggi è la Giornata della felicità : 'Il buonumore vien mangiando bresaola' : ... il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina Igo, con l'aiuto di Michelangelo Giampietro, nella foto sotto,, medico specialista in Scienza dell'Alimentazione e in Medicina dello Sport e docente ...

Giornata Mondiale Felicità : buonumore passa anche dallo shopping : Roma, 20 mar., askanews, - Il 20 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Felicità, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere a livello globale la Felicità come una delle priorità della vita.

Giornata mondiale felicità - guida ai 12 alimenti del buonumore : Roma, 19 mar., askanews, - 'Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si ha mangiato bene': lo scriveva Virginia Wolf e questa massima è vera ancora oggi. Per ritrovare il benessere ...

volley femminile - le migliori italiane della 24ma Giornata di Serie A1 femminile. Egonu straripante - De Gennaro e Bosetti : strepitose in ricezione : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della Serie A1, il massimo campionato italiano di volley femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel fine settimana. LUCIA Bosetti: Non una partita straordinaria ma un dato salta all’occhio subito, l’83% in ricezione dell’azzurra che, quando la squadra è in difficoltà, ci mette la sostanza ed è disposta a sacrificarsi. Per lei 6 punti, di cui 1 ace e 3 ...

Basket - i migliori italiani della 22a Giornata di Serie A. Tonut si mette sulle spalle Venezia - Crosariol ancora efficace - ok gli azzurri di Brescia : Nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A, per una volta, si può anche ragionare oltre il puro discorso di quella voce statistica che si chiama valutazione, in ragione di quanto accaduto sul campo. Il riferimento, chiaramente, è a quanto successo al Mediolanum Forum di Assago, con Venezia in grado di battere Milano su quello che, ad oggi, è l’unico parquet che ospita l’Eurolega nello Stivale. Fa piacere, in sostanza, ...

Giornata Mondiale della Felicità : ecco l’alimento elisir del buonumore - tra le pietanze più amate e conosciute : Bianca o rossa, tradizionale o gourmet, artigianale o surgelata, non esiste luogo in tutto il mondo in cui la pizza non rappresenti l’emblema della Felicità a tavola. E i numeri del business legati a questa pietanza – tra le più amate e conosciute nei 5 continenti – testimoniano un trend in continua ascesa, anche nel comparto “sottozero”: nell’ultimo anno, gli Italiani ne hanno mangiato oltre 1kg e mezzo a testa, privilegiando nella ...

Giornata mondiale felicità : la pizza è elisir di buonumore : Roma, 18 mar., askanews, - Bianca o rossa, tradizionale o gourmet, artigianale o surgelata, la pizza è un elisir del buonumore. E i numeri del business legati alla pizza testimoniano un trend in ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 20^ Giornata - brillano le sorelle Bosetti ed Egonu : Nel weekend si è disputata la 20^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo fine settimana. LUCIA Bosetti. Una prova da vera capitana per la schiacciatrice di Scandicci che giganteggia nel match vinto contro Monza: 17 punti, 5 muri, 44% in attacco e 76% in ricezione da vera leader accanto al fenomeno Isabelle Haak. PAOLA Egonu. La fuoriclasse non deve strafare, ...