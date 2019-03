Juventus | Ravanelli | ' Nel ' 96 giocavamo un calcio totale'

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) "Sarà un grande spettacolo". È questa la dichiarazione rilasciata da, ex punta della, in merito al match di quarti di finale di Champions League che vedrà di fronte l'Ajax alla 'sua'. L'ex giocatore ha ribadito che dopo il sorteggio, ha avuto sensazioni positive, soprattutto ricordando il trionfo della sua Juve nel 1996. Dopo Ciro Ferrara e Alessio Tacchinardi (quest'ultimo ha usato parole pesanti sulle dichiarazioni rilasciate dall'ex team manager dell'Ajax Endt che facevano riferimento ad una Juve "un po' dopata"), ancheè stato intervistato, questa volta da Sky Sport, in merito al sorteggio di Champions League della. Lo stesso ha dichiarato che quell'Ajax era davvero forte ed era una squadra affermata a livello europeo, avendo vinto la competizione nel 1996, mentre quella attuale ha la stessa mentalità ma è rappresentata da giocatori di ...

j_giampaolo : #Ravanelli: '#Juventus toccata nell'orgoglio. Il risultato è che con l'Atletico ha giocato come non mai in… - zazoomnews : Juventus-Ajax Ravanelli: Che ricordi la finale del 96 sarà una partita spettacolare - #Juventus-Ajax #Ravanelli:… - cr7JUpensiero : RAVANELLI AJAX JUVENTUS Quanti Ricordi.. MANDZUKIC Orgoglioso Di Essere ... -