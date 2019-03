C’è una Roma che ancora fa sognare | 5-0 al Chievo per le ragazze di Bavagnoli

Tirreno-Adriatico 2019 - Adam Yates : “C’è un po’ di rammarico per il risultato finale ma è stata una settimana positiva” : Non è certo originale parlare del britannico Adam Yates come dello sconfitto di giornata nell’ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Dopo aver monopolizzato la scena nella Corsa dei due Mari, Yates ha dovuto arrendersi nella cronometro di San Benedetto del Tronto (10 km) per un battito di ciglia, vedendo infrangersi il sogno del successo finale a vantaggio dello sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Il capitano della Mitchelton-Scott ha ...

Clima - l’esperto : “Non C’è nessuna emergenza - periodo eccezionalmente stabile. I seguaci di Greta sono tutti gretini” : Il Professor Franco Battaglia, docente di chimica fisica all’Università di Modena, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. In riferimento all’emergenza Climatica Battaglia ha spiegato: “Già 20 anni fa scrivevo che questa storia del riscaldamento globale è una colossale ‘Gretinata’ –ha affermato ...

C’è stata una sparatoria a Utrecht - nei Paesi Bassi : Ci sono diversi feriti e la polizia parla di un possibile attentato: il responsabile è ancora in fuga

C’era una volta Roma… “Messalina” : Un fantasma si aggira nei pressi del Colosseo. E’ una bellissima donna vestita di bianco, con capelli lunghi e neri, sciolti sulle spalle…è Messalina, la donna più desiderata dell’Impero Romano. E’ il 38 d.C. quando la giovane patrizia, a soli 14 anni, diviene imperatrice dopo il matrimonio con l’imperatore Claudio. Non appena salita al trono, in breve tempo, diviene una delle donne più desiderate a Roma per la sua inebriante bellezza. Messalina ...

Europa League - sorteggio LIVE : azzurri sfortunati - C’è l’Arsenal : Europa League sorteggio – La sconfitta sul campo del Salisburgo è ormai acqua passata, soprattutto perchè, il gol segnato in Austria, ha fatto si che il Napoli avanzasse verso i quarti di finale di Europa League. Dopo l’eliminazione dell’Inter, l’unica squadra italiana ancora in corsa è il Napoli di Ancelotti che potrebbe incrociare l’ex Sarri alla guida […] L'articolo Europa League, sorteggio LIVE: azzurri ...

Pierre Gasly - F1 GP Australia 2019 : “C’è stata una piccola perdita di potenza all’ultimo giro” : Al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP d’Australia di Formula 1 la Red Bull di Pierre Gasly si trova alle spalle delle Mercedes e della vettura del compagno di squadra Max Verstappen. Il francese parlando a it.motorsport.com subito dopo la conclusione delle fatiche odierne, appare preoccupato per un piccolo problema patito nel finale. Gasly infatti ha affermato: “C’è stata una piccola perdita di potenza ...

C’è una “rinascita verde” in Europa? I dati elettorali dicono di no : Questo testo è stato pubblicato nella newsletter europea del Foglio, EuPorn – Il lato sexy dell’Europa, a cura di Paola Peduzzi e Micol Flammini, il 28 febbraio scorso (potete iscrivervi qui). Questa è una versione adattata e aggiornata. Greta Thunberg ha sedici anni ma sembra molto più piccola,

Mbappè-Juventus - Paratici fa sognare i tifosi : C’è una nuova conferma : MBAPPè JUVENTUS- Come riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Fabio Paratici sarebbe stato assediato dai tifosi della Juventus dopo la clamorosa rimonta dei bianconeri nei confronti dell’Atletico Madrid. Un assedio figlio di una richiesta ben precisa da parte del popolo biancore: Mbappè. Di fatto, la richiesta dei tifosi della Juventus sarebbe chiare e lampante. A confermare […] More

Champions League - Cristiano Ronaldo a rischio squalifica : C’è una differenza tra il suo gesto e quello di Simeone : Cristiano Ronaldo a rischio squalifica dopo l’esultanza alla Simeone che è adesso sotto l’attenta analisi del giudice sportivo dell’Uefa Cristiano Ronaldo al centro di un vero e proprio caso dopo la gara tra Juventus ed Atletico Madrid. Il fenomeno portoghese ha trascinato i suoi ai quarti di finale grazie ad una tripletta da favola, ma la sua esultanza continua ad alimentare un dibattito notevole e potrebbe ...

La Spezia - beffati i ladri della “Crocifissione” di Bruegel il Giovane : in chiesa c’era una copia : Colpo di scena nella vicenda del furto del quadro “Crocifissione” realizzato da Pieter Bruegel Il Giovane portato via dalla chiesa di Santa Maria Maddalena a Castelnuovo Magra, in provincia della Spezia. I carabinieri avevano saputo che qualcuno stava preparando il furto e così avevano sostituito il quadro con una copia, mettendo l'originale al sicuro.Continua a leggere

Vaccini - il Ministro della Salute Grillo : “I numeri sono alti ma attualmente in vigore C’è un decreto - serve invece una legge” : “I numeri delle coperture vaccinali sono alti, quindi credo che il dibattito abbia funzionato, i cittadini hanno capito che era necessario vaccinarsi, soprattutto per il morbillo“. Queste le parole del Ministro della Salute Giulia Grillo in merito alle coperture vaccinali che segnano un aumento a seguito dell’introduzione del decreto Lorenzin. Quello che ha funzionato, ha precisato, “e’ il dibattito, non la ...

Aereo costretto a tornare in aeroporto : “C’è una donna che ha dimenticato il figlio” : Un Aereo di una compagnia saudita partito da Jeddah e diretto a Kuala Lumpur è stato costretto a tornare all’aeroporto di partenza dopo che una donna si è accorta di aver lasciato il figlio nel terminal, secondo quanto riferito da Gulf News, che ha anche pubblicato l'audio del pilota che chiede ai controllori del traffico Aereo il permesso di tornare a Jeddah, in Arabia Saudita.--"Che Dio sia con noi. Possiamo tornare o cosa?" chiede il pilota. ...