Zingaretti | fiducia in giustizia | non intimidito da bassezze M5s

Anticipazione L'Espresso : " Zingaretti indagato per finanziamento illecito". Il segretario dem : "Fiducia nella giustizia" : Nicola Zingaretti sarebbe indagato dalle procure di Roma e Messina per finanziamento illecito, come riporta il settimanale L'Espresso on line. È quanto risulta dalle dichiarazioni fatte dagli avvocati siciliani Piero Amara e Giuseppe Calafiore, arrestati nel febbraio 2018 per corruzione in atti giudiziari e che un mese fa hanno patteggiato 3 e 2,9 anni a testa. L'Espresso ha letto gli interrogatori inediti dei due legali in cui descrivono ...

Zingaretti : farò di tutto per tenere Pd unito - bisogna avere fiducia : Roma – “E’ una vittoria dell’Italia che resiste e che vuole un altro tipo di futuro. C’era tanto scetticismo. Si parlava addirittura di una affluenza sotto al milione e invece e’ successo quello che io avevo percepito: una grande voglia di partecipazione di combattere, che ha veramente sorpreso tutti. Non me, perche’ da 8 mesi sono in macchina, in treno, in aereo, a girare per le strade e per le piazze ...