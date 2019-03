Roma | tra Pallotta e Monchi volano gli stracci Come fu con Sabatini

Il presidente cinese Xi Jinping tra Roma e Palermo. Oltre mille uomini delle Forze dell'Ordine in campo - di G. C. - : Questa volta dell'organizzazione dell'evento, insieme alla Farnesina, se ne è occupato il sottosegretario allo Sviluppo economico Michele Geraci, palermitano di nascita, professore di Economia nelle ...

Islam radicale : a Roma la conferenza internazionale tra gli 007 d'Europa : ... che cerca una soluzione ai grandi problemi della contemporaneità, ed una politica remissiva che si adagia sul 'rule of law' senza farne il perno del cambiamento». Senza contare il rischio che «la ...

Ve ne eravate accorti? La Campobasso-Roma tra le peggiori ferrovie. La Cgil : "Toma intervenga" : Il sindacato punta il dito su numeri impietosi. E chiede l'intervento della Regione, a garanzia di diritti sanciti dalla Costituzione CAMPOBASSO. Lo aveva già evidenziato il rapporto 2018 di '...

Roma - Monchi spiega l'addio : 'Io volevo andare a sinistra e Pallotta a destra' : Torna subito al lavoro Monchi . Dopo aver detto addio alla Roma dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, l'ex giallorosso è stato presentato alla stampa dal Siviglia come nuovo direttore sportivo: "...

Roma - viene travolto da un'auto ma invece di attendere i soccorsi si dà alla fuga : E' stato investito, ma invece di aspettare i soccorsi e' fuggito perche' senza il permesso di soggiorno. E' successo ieri, alle 13.30 circa, in via di Roccacencia, a Roma. Protagonista un 31enne del ...

Roma : 3 persone in manette dopo controlli durante movida a Trastevere : Roma – Anche la scorsa notte i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, con l’ausilio dei colleghi dell’Ottavo Reggimento Lazio, hanno eseguito mirati controlli per garantire un sano divertimento alle tante persone, tra giovani e turisti, presenti nello storico quartiere Romano di Trastevere, durante la movida. Ad esito delle attivita’, sono state arrestate tre persone. In via del Moro, i Carabinieri hanno sorpreso un ...

Roma - successo per l'installazione sui migranti "Corpi estranei" : Roma, 18 mar., askanews, - successo a Roma per "Corpi estranei", la performance di Marco Bolognesi, al Macro Asilo di Roma dedicata al tema dell'immigrazione e del razzismo. l'installazione ...

Roma - Dzeko fa festa a Sarajevo. Ma è crisi tra campo e rinnovo : Ro?endansko iznena?enje za Edina D?eku! pic.twitter.com/jSLWxgUqDT - SportSport.ba, @sportsport, 18 marzo 2019 Ha festeggiato, sorridente, con la moglie Amra e gli amici più cari - compresi i compagni ...

Roma : bimbo investito da auto mentre attraversa in bici - è grave : Roma – E’ ricoverato in prognosi riservata, all’ospedale Gemelli di Roma, un bambino di 11 anni che ieri e’ stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in bici, insieme ai genitori. E’ successo alle 18.30 circa in via Monfortani, nella zona di Torrevecchia. La famiglia, secondo alcune testimonianze da accertare, pare che stesse attraversando sulle strisce quando la macchina, guidata da un 21enne ...

Neonato morto a Roma - si è trattato di ‘morte in culla’ : rintracciata la madre - era in Francia : E’ stata rintracciata la madre del Neonato di due mesi trovato morto venerdì mattina in un’abitazione vicino Roma. La 21enne romena si è presentata in tarda mattinata alla stazione dei carabinieri di Marina di Tor San Lorenzo raccontando di essersi recata in Francia dalla madre per motivi familiari e di essere rientrata in Italia con il primo treno appena ha saputo quello che era accaduto. La giovane ha confermato di aver lasciato in ...

BRA/ Storia e tradizione culinaria nel libro di Romano Salvetti dedicato alle "chisinere" di Langa : Presso l'aula magna del liceo "Giolitti Gandino" nell'ambito delle attività dell'Università popolare della Terza età dell'Arci, Romano Salvetti ha presentato la sua ultima fatica letteraria "Chisinere,...

Pagelle Roma - tutti bocciati tranne uno : ecco i voti : FLOP Roma Karsdorp 4,5 Vince il ballottaggio con Santon e ripropone le solite inquietudini: non capisce mai dove piazzarsi e sul gol lascia un comodo salto in alto a Fares. In fase offensiva avrebbe ...