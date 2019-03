Quagliarella | c' è una chioccia nel mare verde di Mancini

Lite Quagliarella-Cragno - l’attaccante della Samp ironico sui social : “c’era una volta un portiere…” : Il capitano della Sampdoria ha chiuso la questione Cragno con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram Una sfida nella sfida, vinta dalla Sampdoria e dal suo capitano Fabio Quagliarella. Il gol del giocatore blucerchiato ha permesso alla formazione di Giampaolo di piegare la resistenza del Cagliari, tenuto in piedi da un super Cragno. Tano Pecoraro/LaPresse Il portiere rossoblù si è lamentato nel post gara per l’esultanza di ...

Quagliarella in Nazionale - l’attaccante : “Una rinascita” : Quagliarella IN Nazionale, le parole dell’attaccante – Non poteva essere altrimenti. Dopo lo straordinario record di 11 partite consecutive in gol in campionato, Fabio Quagliarella riabbraccia dopo anni la maglia azzurra. Grazie a Mancini, ma grazie soprattutto ad uno stato di forma mai visto in carriera: un giocatore che a 36 anni riesce a ottenere […] L'articolo Quagliarella in Nazionale, l’attaccante: “Una ...

Quagliarella e il Napoli - una storia da film : Quella di Fabio Quagliarella è una storia bella come un film. Una di quelle pellicole, a pensarci bene, che potrebbe produrre proprio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La carriera dell'attaccante della Sampdoria, nato a Castellammare di Stabia, ha pochi eguali sui campi della nostra Serie A. Tra apici e addii, cadute e risalite, gol e successi, rovesciate e lacrime. Ben 422 partite in Serie A e 143 gol con le maglie di Ascoli, ...

Iezzo : 'Quagliarella voleva tornare al Napoli per prendersi una rivincita' : Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro dal 2005 al 2011, ha rilasciato un’intervista all'editoriale TuttoNapoli, nella quale ha discusso del suo rapporto con l’attaccante blucerchiato Fabio Quagliarella. Quest'ultimo sabato tornerà al San Paolo, questa volta da avversario, per la sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. Iezzo ha dichiarato che Quagliarella è stato spesso vicino ad un possibile ritorno in azzurro: "Fabio sogna di tornare al ...

Quagliarella può entrare nella storia - Giampaolo : “preferirebbe una vittoria della Sampdoria al record” : “Quagliarella preferirebbe una vittoria della Sampdoria, piuttosto che un record personale”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della trasferta di campionato Napoli, una partita molto importante e che può lanciare definitivamente il club blucerchiato. Domani Quagliarella in caso di gol arriverebbe a quota dodici partite consecutive in gol superando il record di Batistuta che dura ...