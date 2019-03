Non ho rimpianti | muoio col sorriso | il testamento di Lorenzo Orsetti

Il testamento del volontario italiano ucciso dall'Isis : 'Non siate tristi - Non ho rimpianti' : Lorenzo Orsetti da un anno e mezzo si era unito alle milizie curde in Siria per combattere lo Stato Islamico: è caduto, con il suo battaglione, in un'imboscata, nei pressi di Baghuz

[Il commento] "Non rattristatevi - Non ho rimpianti" : le ultime parole di Lorenzo - ucciso alle spalle nella guerra all'Isis : Morire per delle idee . C'è chi lo ha cantato, come Brassens, tradotto da De André, e chi continua a farlo, in tutto il mondo. Lasciando quella che chiamiamo "normalità". Cioè le abitudini di tutti i ...

Lorenzo Orsetti - la lettera-testamento : «Non rattristatevi - Non ho rimpianti» : ... «Vi auguro tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno, se non l'avete già fatto, decidiate di dare la vita per il prossimo, perché solo così si cambia il mondo. Solo sconfiggendo l'...

