Morto Kenneth To | campione di nuoto aveva 26 anni

Kenneth To è Morto. Il nuotatore aveva 26 anni : Tragedia nel mondo del nuoto. E' morto a soli 26 anni Kenneth To, atleta di Hong Kong ma con passaporto australiano, specialista dello stile libero e dei misti. Il giovane nuotatore ha avuto un malore durante una sessione di allenamento in Florida, è stato subito trasportato in ospedale dove però è deceduto, ha fatto sapere l'istituto sportivo di Hong Kong.To aveva vinto un argento ai mondiali nel 2013, e altre tre medaglie ...

