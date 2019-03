Lavoro e tutele | abbiamo fatto un confronto e per ora M5S batte Pd due a zero

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) di Umberto Carabelli *Mentre sotto i riflettori dell’informazione televisiva e giornalistica si consuma la vivisezione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e di Quota 100 (Q100), nelle stanze della politica si sta lavorando a due importanti interventi in materia diche toccano altri temi di grande rilievo, rispetto ai quali vi sono proposte del M5S e del Pd. Al, le prime risultano con una certa evidenza più favorevoli ai lavoratori e ai loro sindacati.Quanto al primo tema, entrambe le proposte intendono “perfezionare” l’attuale disciplina delle collaborazioni cosiddette etero-organizzate contenuta nel Jobs Act del 2015. Il disegno di legge del Pd (S. n. 699/2018) prevede che dal 1° gennaio 2016 si applichi la disciplina delsubordinato alle collaborazioni esclusivamente personali, la cui organizzazione sia di competenza del committente. Esso ...

