Giorgio Mastrota confida Mi sposo per la seconda volta

Chi è Floribeth Gutierrez - futura moglie di Giorgio Mastrota : Giorgio Mastrota si sposa di nuovo e la fortunata è Floribeth Gutierrez. Fascino esotico e amore per la montagna hanno consentito alla sportiva di conquistare il cuore del re delle televendite. Floribeth è una sciatrice e alpinista professionista, che fa parte della Federazione Italiana Sport Invernali. Ad unirla a Giorgio Mastrota è stata proprio la passione per la montagna. La coppia infatti a breve si trasferirà a Bormio con tutta la ...

Giorgio Mastrota si sposa di nuovo l’annuncio a Detto Fatto : Nozze in vista per Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez: il celebre conduttore tv e re delle televendite (e che recentemente si è scoperto pure attore) ha scelto il palcoscenico di Detto Fatto per annunciare l’intenzione di sposarsi. Per la seconda volta. Mastrota, 2 matrimoni 4 figli Mastrota infatti era stato sposato con Natalia Estrada (dal 1992 al 1998) con cui ha conservato un ottimo rapporto e da cui era nata la figlia Natalia (che ...

Detto Fatto - Giorgio Mastrota sorprende tutti in diretta : vita stravolta a 54 anni : Giorgio Mastrota andrà presto all'altare con la compagna Floribeth. Lo ha annunciato oggi durante la sua ospitata a Detto Fatto di Bianca Guaccero. Il volto noto delle televendite lo aveva già annunciato un anno, ma ora il lieto evento sembra molto più vicino. Il conduttore dopo aver ammesso di esse

Giorgio Mastrota si (ri)sposa : ecco chi è la fortunata : Il re delle televendite a nozze con Flo Gutierrez, scialpinista professionista e madre dei figli Matilde e Leonardo. Tutti i...

