Finanziamento illecito | indagato Zingaretti a Roma

Zingaretti ha commentato l'indagine che lo coinvolge per Finanziamento illecito : "In merito all'articolo dell'Espresso sulla mia iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per un presunto finanziamento illecito, voglio affermare di essere estremamente tranquillo perché forte della certezza della mia totale estraneità ai fatti che, peraltro, sono stati riferiti come meri pettegolezzi de relato e senza alcun riscontro, come affermato dallo stesso articolo del settimanale". Lo dichiara il segretario del Pd, ...

Zingaretti è indagato per Finanziamento illecito : Nicola Zingaretti è indagato dalla procura di Roma per finanziamento illecito nell'ambito di un procedimento stralcio maturato dal filone riconducibile al giro di presunte tangenti pagate da legali di importanti aziende per ottenere sentenze favorevoli al Consiglio di Stato. Stando a quanto riferito dall'Espresso, e confermato in ambienti di piazzale Clodio, il presidente della Regione Lazio nonché nuovo segretario del Pd, avrebbe beneficiato di ...

Sentenza durissima per Alemanno : 6 anni di carcere per corruzione e Finanziamento illecito : Gianni Alemanno è stato codannato a sei anni con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a ...

