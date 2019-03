Migranti : ex sindaco Lampedusa - 'disgustoso abbandono persone in mare' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Abbandonare persone in mare è disgustoso". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini parlando della nave Jonio bloccata alla fonda di Lampedusa. "Noi non abbiamo più alcuna emergenza", aggiunge Nicolini.

Migranti - nave Ong Mare Jonio a Lampedusa. sindaco : «Sbarchino». No di Salvini. Di Maio : non sarà nuovo caso Diciotti : I 49 Migranti a bordo della nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans sono arrivati al largo di Lampedusa ma mentre il Sindaco dell'isola è disponibile allo sbarco, il...

Migranti - la Ong Mediterranea a Lampedusa. Il sindaco sfida il governo : 'Porti aperti - scendete qui' : Da due anni siamo stati cancellati dalla geografia politica del governo italiano. Ci autogestiamo completamente'.

Migranti : sindaco Lampedusa - 'la circolare di Salvini? A mare non esistono circolari...' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "So che la nuova circolare del ministro Salvini è stata trasmessa in nottata alle autorità, ma in mare non esistono le circolari. Se hai bisogno e se c'è bisogno io chiedo di entrare, insomma, mi devi fare entrare. E basta". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lamp

Migranti : sindaco Lampedusa - 'i 49 salvati sono i benvenuti - porti non sono chiusi' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Riesco a vedere la nave Jonio da qui, sono alla fonda a poco più di un miglio dalla costa. Noi siamo qui che li aspettiamo. Se arrivano sono i benvenuti...". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, commentando l'arrivo della mave Ong Mare

Migranti - la Ong Mediterranea a Lampedusa. Il sindaco sfida il governo : "Porti aperti - scendete qui" : È arrivata nei pressi del porto di Lampedusa la nave Mare Jonio della Ong Mediterranea Saving Humans, con a bordo 49 Migranti salvati ieri. "Se la nave arriva e vuole entrare, il porto è aperto e possono entrare. Non ci sono forze dell'ordine davanti al porto che bloccano chi vuole entrare", ha spie

sindaco Lampedusa : "I nostri porti non sono chiusi" : "Riesco a vedere la nave Jonio da qui, sono alla fonda a poco più di un miglio dalla costa. Noi siamo qui che li aspettiamo. Se arrivano, sono i benvenuti...". Lo ha detto all'AdnKronos il Sindaco di ...

Mare Jonio - la Guardia Costiera autorizza punto di fonda - la nave è a ridosso di Lampedusa. La Gdf sale a bordo. Il sindaco 'Benvenuti' : Momenti di grande tensione tra la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea , e la Guardia di Finanza. E alla fine, qualche minuto dopo le 7, la Guardia Costiera autorizza ...

Nave Mare Jonio ferma davanti a Lampedusa. Il sindaco : “Porto aperto - venite”. Stop del Viminale : È ferma a un miglio e mezzo da Lampedusa la Nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che ha soccorso 49 migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. L’imbarcazione, che non ha l’autorizzazione allo sbarco, è circondata da tre motovedette, due della Guardia di Finanza e una della Guardia Costiera. Ieri Medi...

Lampedusa - continuano gli sbarchi dei migranti? Arriva la conferma del sindaco : Tutto, quindi, orchestrato per far credere alla politica dei "porti chiusi" ? Intanto, proprio alla nostra redazione il sindaco ha confermato che gli sbarchi effettivamente non si sono arrestati . ...

Sea Watch vicina a Lampedusa Il sindaco pronto ad accogliere : Il caso dei migranti salvati nei giorni scorsi dalla Sea Watch nel Mediterraneo rischia di far scoppiare un nuovo caso sul fronte dell'emergenza sbarchi. Di fatto adesso l'imbarcazione della ong tedesca sta facendo rotta verso Lampedusa. L'ong adesso sfida il governo italiano e soprattutto il Viminale che come è noto ha chiuso i porti del Paese alle navi umanitarie.Ma in questo scenario faranno certamente discutere le parole del sindaco di ...