Di Maio | azione Ong contro ordini libici

Di Maio : “Al via dibattito online e nei territori su riorganizzazione del M5s - liste civiche e regole per i consiglieri” : Dopo più di tre settimane dalla conferenza stampa di Luigi Di Maio, parte la discussione tra militanti, portavoce e attivisti sull’evoluzione del Movimento 5 stelle. E, come già anticipato, comporterà una “riorganizzazione a livello nazionale e locale del M5s”. Una fase storica, nonché prima volta assoluta per i grillini, durante la quale si rivedranno “i rapporti con le liste civiche nei comuni e le nuove regole per i ...

Quanto guadagna Luigi di Maio : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Luigi di Maio: stipendio e dichiarazione redditi Luigi Di Maio, Quanto guadagna e lo stipendio Ma, in sostanza, Quanto guadagna chi è stato posto a capo dell’ esecutivo? Per rispondere a questa domanda, in ossequio a una mai tramontata esigenza di chiarezza e trasparenza, sono spuntate le dichiarazioni dei redditi della squadra di governo di Giuseppe Conte. Oggi riprenderemo la classifica redatta da Libero dei redditi più alti ...

Beppe Grillo - la reazione dell'ex fondatore contro Di Maio : Becchi - la profezia apocalittica : Dopo l'ultima modifica allo statuto dell'associazione del Movimento 5 stelle che ha materialmente estromesso Beppe Grillo da ogni carica che conta, l'interrogativo che serpeggia tra gli attivisti grillini è proprio sulla reazione del fondatore, declassato a garante. Il prof. Paolo Becchi, che lo con

M5s - spunta l’atto costitutivo Associazione del 2017 : Di Maio e Davide Casaleggio fondatori - Grillo garante : Luigi Di Maio e Davide Casaleggio sono i fondatori dell’Associazione Movimento 5 stelle 2017. E’ quanto emerge nell’atto costitutivo dell’Associazione, firmato a Milano il 20 dicembre del 2017, e depositato presso il Tribunale di Genova nell’ambito del processo che vede contrapposta l’Associazione del 2009 e quella creata appunto a fine 2017. Non figurava nella lista dei documenti pubblicati sul Blog delle Stelle nel post del 30 dicembre 2017, ...

M5s - la nuova associazione : Di Maio e Casaleggio sono i soci fondatori : Una nuova associazione Movimento 5 Stelle , con due soli soci fondatori, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio , è stata costituita il 20 dicembre 2017, nello studio del notaio milanese Valerio Tacchini. ...

Di Maio archivia la crisi : "Avanti quattro anni" | "Via della seta? Con la Cina vogliamo accordi commerciali - nessuna legittimazione politica" : "Abbiamo portato a casa delle battaglie nel primo anno, ma dobbiamo ragionare a trent'anni": così il capo politico del M5s. Sulle preoccupazioni americane per quanto riguarda la Via della Seta: "Capisco il nostro alleato, ma vogliamo aiutare le nostre aziende a portare il made in Italy in un mercato che ce lo chiede".

Di Maio non vuol più parlare di Tav. Operazione rimozione : "Il Governo va avanti quattro anni" : Non una parola sulla Tav, prova a non nominarla mai fino a quando non si ritrova costretto a farlo. Luigi Di Maio è a Milano, al Villaggio Rousseau, e vorrebbe parlare di altro per far dimenticare il prima possibile questa storia che vede il progetto dell'Alta velocità andare avanti per adesso e rimandare di sei mesi lo scontro finale nel Governo: "L'Italia ha bisogno di infrastrutture e il Governo durerà quattro ...

Tav. DI Maio 'La situazione si è risolta'. Ma Salvini dice 'Farò di tutto perché si faccia'.' : ROMA - 'Sulla Tav la situazione si sta risolvendo positivamente. scrive su Facebook Luigi Di Maio - Quindi ora parliamo di altro e andiamo avanti. Andiamo avanti con altre opere, con Quota 100, con ...

Tav - Conte a caccia di una difficile mediazione. Di Maio : 'Non c'è accordo nel governo' : Posizioni agli antipodi tra M5S e Lega sulla questione della Tav. Entrambi dicono che il governo non verrà coinvolto ma è difficile credere che, proseguendo su questa strada, non ci siano ...

Reddito di cittadinanza - “richiesto anche da membri del clan Spada”. La reazione di Di Maio : “Non prenderanno un solo euro” : Almeno tre nuclei della famiglia Spada hanno chiesto appuntamento al caf della Cisl di Ostia per la compilazione dell’Isee, documento propedeutico alla richiesta del Reddito di cittadinanza. La notizia, diffusa da Il Messaggero, ha comportato la reazione del vicepremier Luigi Di Maio, che in un tweet dice di poter “garantire che chi fa parte del clan Spada non prenderà un solo euro”. La famiglia di origini sinti, partita ...

Tav - Di Maio : la situazione è "tosta" : 11.24 "Crisi di governo no. Ma vertice ininfruttuoso sì. Ci riproviamo oggi". Così il leader del Movimento 5 Stelle e vicepremier Di Maio a Affariitaliani.it dopo la riunione a Palazzo Chigi sulla Tav, che non ha portato ad alcuna decisione. Poi, alla domanda 'Come se ne esce?' Di Maio risponde: "E' tosta". Il gruppo di Forza Italia chiede intanto al governo di riferire in Aula, "perché non si puo' apprendere dagli organi di stampa ciò che ...

Manifestazione dei ricercatori Inapp : "Di Maio ci stabilizzi" : Manifestazione dei ricercatori Inapp: "Di Maio ci stabilizzi" Manifestazione davanti al Ministero dello Sviluppo economico. Sonia Ostrica, segretario generale della Uil Scuola Rua: "Il ministro dia seguito a quanto dichiarato, si attivi per lavoratori che sono essenziali per difendere e creare lavoro nel nostro ...