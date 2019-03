Ambiente | Galli | “Le Guide Ambientali Escursionistiche | in questo momento rappresentano

meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) “Leinun trend positivo del 15% all’anno, ininterrottamente oramai da quatto anni a questa parte. Ini numeri dell’accompagnamento escursionistico in tutta Italia, sono rappresentati da AIGAE, dalla legge 4 del 2013. Abbiamo bisogno però di una legge che definisca in modo molto più chiaro il quadro di quello che è un mercato che è sotto l’evidenza di tutti.I Parchi in particolare stanno registrando importante aumenti di presenze ma anche le Aree Protette e noi con il nostro lavoro conduciamo ben 3 100.000 turisti l’anno. Sono dati del nostro questionario interno per l’anno 2018. Sono oramai dei dati che AIGAE ha portato all’attenzione di tutti. Dunque siamo in presenza di un fenomeno che ha bisogno di essere regolamentato”. Lo ha affermato Davide, Presidente Nazionale ad interim di Aigae. Si ...

QuotidianoEnerg : RT @gruppoapi: Barbara Galli, di @doxa_research, racconta l'incertezza crescente degli italiani. Non sanno come orientarsi nella scelta del… - FORUMAutoMotive : RT @gruppoapi: Barbara Galli, di @doxa_research, racconta l'incertezza crescente degli italiani. Non sanno come orientarsi nella scelta del… - FLuccisano : RT @gruppoapi: Barbara Galli, di @doxa_research, racconta l'incertezza crescente degli italiani. Non sanno come orientarsi nella scelta del… -