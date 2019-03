Tra Icardi e Marotta sarebbe ' quasi pace' | Wanda | ' Il problema non sono i soldi'

Inter-Icardi - Zhang venerdì si inconTra col giocatore : INTER ICARDI, Zhang interviene – Potremmo essere entrati nella settimana decisiva per chiarire il futuro di Mauro Icardi. L’attaccante ed ex capitano dell’Inter ha saltato le ultime 8 partite di campionato per i noti problemi col club nerazzurro e, alla fine, il presidente Zhang ha deciso di intervenire di persona. Ieri il giovane numero 1 […] L'articolo Inter-Icardi, Zhang venerdì si incontra col giocatore proviene da Serie A News ...

Inter - Politano Tra derby e il ritorno di Icardi : “bisogna avere sempre questa fame. Mauro? Ci manca” : L’esterno nerazzurro ha parlato dopo la vittoria nel derby, soffermandosi anche sul ritorno in campo di Icardi L’umore in casa Inter è cambiato dopo la vittoria nel derby con il Milan, un successo cercato e conquistato grazie ad una prestazione di squadra. Tre gol e tanta garra per la formazione di Spalletti, riuscita a prendersi tre punti pesanti nella corsa Champions. Mattia Ozbot – LaPresse Interrogato sul match di ...

Wanda Nara parla del rapporto Tra l'Inter e Icardi a Tiki Taka : 'Siamo vicini alla pace' : Wanda Nara è tornata a parlare sul caso Icardi nel corso della precedente puntata del programma calcistico Tiki Taka. La moglie e procuratrice dell'attaccante nerazzurro è tornata sulla questione Inter e sul rapporto con Marotta. Secondo quanto rivelato dalla donna, pare proprio che, molto presto, potrebbero esserci sereni risvolti nella vicenda: "La pace è vicina" ha esordito Wanda. Le parole di Wanda Nara nel corso dell'Intervista a Tiki Taka: ...

Wanda Nara : ''Vicina la pace Tra Icardi e l'Inter'' : MILANO - La pace tra Mauro Icardi e l'Inter è vicina. Almeno a sentire Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante argentino che da un mese è praticamente ai margini della rosa nerazzurra dopo che il ...

Milan-Inter senza Mauro Icardi - ecco quello che non potrà accadere : le ultime voci sul clan : Tutti ci ricordiamo il derby d'andata: una partita piuttosto brutta, comunque gestita dall' Inter che fa tanto possesso palla, attacca il Milan ma gli fa solo il solletico. A tempi regolamentari scaduti sono tutti convinti: si va verso uno scialbo 0-0, al ritorno si vedrà. In campo però ci sono due

Repubblica - le indiscrezioni sulla crisi dell'Inter : lite furibonda Tra Icardi e Spalletti : L'Inter sta attraversando un periodo di crisi profonda che rischia di trasformare questa stagione in un'annata fallimentare. I nerazzurri, dopo essere usciti alla fase a gironi di Champions League ed eliminati ai quarti di finale di coppa Italia, giovedì sono stati eliminati anche agli ottavi di finale di Europa League per mano dell'Eintracht Francoforte. Ora resta solo la qualificazione in Champions League, altro obiettivo a rischio. L'Inter, ...

Inter - domare l'EinTracht facendo finta di dimenticare Icardi e tutti gli altri assenti : Non è sporca come quella del grande film di guerra, ma dovrà essere comunque una dozzina di combattenti. Contro l'Eintracht Francoforte, l'Inter si gioca il passaggio ai quarti di Europa League con ...

Inter-Icardi - l’attaccante rischia il Trattamento alla Ramires : Giusto per far capire la situazione, ora il dubbio non è più se Icardi tornerà o meno ad allenarsi, ma se si presenterà allo stadio, vista l’assenza domenica scorsa con la Spal.E domani, in occasione del match con l’Eintracht Francoforte, si avrà una nuova risposta. La sua condizione, infatti, è quella del separato in casa e, al momento, non si vedono spiragli. Anzi, prende sempre più corpo la possibilità che l’attaccante, per questa ...

Inter - Zhang non inconTra Icardi. “Maurito potrebbe non rienTrare più” : Caso ancora in alto mare Il caso Icardi è ancora in alto mare, a questo punto l’attaccante potrebbe anche non giocare mai più con l’Inter. Almeno questo filtra dai quotidiani, soprattutto dal Corriere dello Sport. Di certo non giocherà domani in Europa League contro l’Eintracht Francoforte e non giocherà nemmeno il derby. Scrive la Gazzetta: su Icardi c’era tutta un’altra aspettativa nel mondo Inter, almeno per l’ottimismo ...

Inter - dopo Icardi : sarebbero cinque i nomi sulla lista di Marotta - Tra cui Dybala e Dzeko : Serve che tutto cambi perchè tutto rimanga com'è. E' curioso come parafrasando il Gattopardo si possa andare anche a fare un ritratto a fuoco dell'aria che tira sulla sponda nerazzurra del naviglio. Bisogna cambiare; i rapporti con Icardi sono ormai involuti e non più recuperabili, è necessario mai come ora un segnale di rottura col passato, per il bene dell'Inter serve accantonare i processi da tastiera su chi sia il colpevole da esporre sulla ...

Inter - tentativi di dialogo Tra Wanda a Marotta : oggi possibile un contatto per Icardi : Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere avvolto nel mistero. Anche quest'oggi il centravanti argentino si è allenato a parte e difficilmente sarà a disposizione per il match di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, in programma giovedì sera alle ore 21, allo stadio Meazza. A questo punto, però, diventa difficile anche pensare ad una possibile convocazione dell'ormai ex capitano per il derby di Milano, in programma domenica sera alle ...

Inter - Marotta : 'Giusto essere inTransigenti con Icardi' : Così Giuseppe Marotta Intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del calcio d'inizio del match tra Inter e SPAL. 'La quotidianità dell'Inter prosegue, ci sono tanti altri eventi e tante ...

