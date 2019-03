Su appalti e corruzione una retromarcia pericolosa

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il governo giallo-verde continua nella sua opera di cambiamento che, purtroppo per l'Italia e i suoi cittadini, cambiamento non è. È un ritorno al passato, unamoltosu uno dei temi più importanti per l'economia del nostro paese; il codice degli, la legge 50 del 2016.Un codice che ha rivoluzionato il mondo deglie che ha posto grandissima attenzione al contrasto alla, uno dei mali di questo paese, e ha regolamentato in quest'ottica molte delle procedure di gara che questo governo vuole reintrodurre.Sia chiaro combattere lae le infiltrazioni mafiose non è un marchio contro le imprese. È l'unico modo per difendere le tantissime aziende sane e colpire i mascalzoni.Un'operazione di Salvini & co. mascherata dal tentativo di dare ripresa all'economia e accelerare il prosieguo delle opere ...

