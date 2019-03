Scala | cda | nessun percorso avviato per ingresso sauditi

Scala - passo indietro del Cda. Sala : «Restituiamo i soldi all’Arabia Saudita» : La decisione del Consiglio di amministrazione sui due bonifici da tre milioni e centomila euro. «La decisione presa all’unanimità»

Scala - l'annuncio di Sala : "Il Cda ha deciso di restituire i 3 - 1 milioni di euro all'Arabia Saudita" : Il Cda del Teatro alla Scala, riunito oggi (lunedì 18 marzo, ndr), ha deciso di restituire i 3,1 milioni di euro all'Arabia Saudita. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è presidente dello stesso consiglio di amministrazione."In data 4 marzo è arrivato un bonifico di 3 milioni è un secondo di 100mila euro da parte del principe Badr bin Abd Allah. I bonifici non riportano causali, ma il problema è che sono stati fatti non ...

Il finanziamento dei Sauditi agita il Teatro alla Scala, e la svolta dovrebbe arrivare oggi, con la riunione del consiglio di amministrazione. In bilico il posto del sovrintendente Alexander Pereira. La vicenda tiene banco da qualche settimana, ma ha raggiunto il suo culmine ieri, 17 marzo, con le accuse di Attilio Fontana Pereira, 'colpevole' di aver ricevuto un versamento di tre milioni di euro senza passare prima per il cda.

L'acceso botta e risposta tra Fontana e Sala sull'ingresso dei sauditi nel cda della Scala : Per Fontana, Sala 'prova a distrarre dal fatto che non solo aveva seguito la cosa dall'inizio e passo dopo passo, ma che l'ingresso dei sauditi nel cda del Teatro piu' importante del mondo ...

L'acceso botta e risposta tra Fontana e Sala sull'ingresso dei sauditi nel cda della Scala : La possibilità che l'Arabia Saudita entri nel consiglio di amministrazione del teatro alla Scala diventa l'ennesimo terreno di scontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. A Fontana che ha dichiarato al 'Corriere della Sera' in edicola ieri "che non ne sapeva nulla", il primo cittadino ha replicato la mattina dopo su Facebook: "Presidente, ci spieghi una cosa. Visto che (è tutto ...

Soldi cinesi sì e quelli sauditi no? Polemiche per il possibile ingresso degli arabi nel Cda della Scala : Gli investimenti cinesi sì e quelli dei sauditi no? Il dubbio sorge spontaneo dopo l'apertura del Governo Conte alla partecipazione italiana nel progetto di Pechino One Belt One Road, la nuova Via della Seta. Apertura preceduta e seguita da malumori e moniti dei principali alleati occidentali, soprattutto dagli Stati Uniti. Nell'attesa che il Governo assuma una decisione formale in occasione della visita in Italia tra due settimane del ...

"Cda della Scala dica no ai sauditi" - monito da Strasburgo : ... dopo il brutale omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, fatto a pezzi nel consolato saudita di Istanbul: " Il principe ereditario Mohammed Bin Salman - continua Panzeri - sta girando il mondo, ...