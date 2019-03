ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il responsabile del 118 Il quotidiano Il Mattino scrive che ci sarà un’inchiesta dell’Asl1 per appurare le responsabilità di chi avrebbe indirizzatoall’ospedale San– “che èdi una, disciplina indispensabile per il trauma cranico” – e non al Cardarelli.Il Mattino intervista Giuseppe Galano responsabile della centrale del 118 che spiega:Nel caso di un trasporto in ospedale il consulto con noi è indispensabile per valutare, in base al tipo di trauma o malore, quale sia l’ospedale più attrezzato. Solo noi, inoltre, in base alle comunicazioni delle direzioni sanitarie, sappiamo se le apparecchiature sono in funzione e se ci sono disponibilità di posti letto nella rete di pronto soccorso. Per la sicurezza del paziente dunque questo è un passaggio fondamentale.L'articolo Per la Asl1 ...

BaraondaRivista : Asl Roma 4 e Croce Rossa in piazza per la giornata mondiale del rene - napolista : Per la Asl Napoli 1 Ospina non doveva andare al San Paolo (privo di neurochirurgia) Il Mattino intervista il respo… - etnasolution : -