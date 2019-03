Michael Bublé e moglie | “La malattia di Noah rischiava di farci separare”

Michael Bublé surclassato dal fan : gli lascia il microfono e sbalordisce tutti : Durante il suo concerto a Nashville, in Tennessee Michael Bublé ha lascia to il microfono ad un fan, Andrew Zarrillo che, intonando "Fly Me to the Moon" reso famoso da Frank Sinatra , ha incantato ...

Michael Bublé lascia il microfono al fan in prima fila e quello che succede è sorprendente : il pubblico in delirio : Michael Bublé, a Nashville per un concerto, a un certo punto ha lasciato il microfono a un fan in prima fila, Andrew Zarrillo. Il ragazzo ha sorpreso tutti, compreso il cantante canadese, con Fly to the moon, di Frank Sinatra. Video Instagram L'articolo Michael Bublé lascia il microfono al fan in prima fila e quello che succede è sorprendente: il pubblico in delirio proviene da Il Fatto Quotidiano.